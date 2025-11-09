باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - مجتبی فرآورده، تهیهکننده سریال «پسران هور» در پاسخ به این سوال که چه شد به سراغ زندگی شهید علی هاشمی رفتید؟ گفت: من با شهید علی هاشمی به صورت مختصر آشنایی داشتم. این سریال از جانب حوزه هنری به من پیشنهاد شد و من با جان و دل پذیرفتم.
فرآورده ادامه داد: واقعیت این است که فرماندهان جنگ که اکنون به عنوان فرمانده از آنها یاد میشود، همان مردم عادی بودند، که جبههها را گرم نگه داشتند و جنگ را به تعبیری مدیریت کردند. وقتی به آن دوران مراجعه میکنیم میبینیم قهرمانان امروز ما از دلِ مردم این سرزمین برخاستند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: از این دو سالی که از زندگیام برای این کار گذاشتم، امیدوارم بهره برده باشم.