تهیه‌کننده «پسران هور» گفت: وقتی به دوران دفاع مقدس مراجعه می‌کنیم، می‌بینیم قهرمانان امروز ما از دلِ مردم این سرزمین برخاستند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - مجتبی فرآورده، تهیه‌کننده سریال «پسران هور» در پاسخ به این سوال که چه شد به سراغ زندگی شهید علی هاشمی رفتید؟ گفت: من با شهید علی هاشمی به صورت مختصر آشنایی داشتم. این سریال از جانب حوزه هنری به من پیشنهاد شد و من با جان و دل پذیرفتم. 

فرآورده ادامه داد: واقعیت این است که فرماندهان جنگ که اکنون به عنوان فرمانده از آنها یاد می‌شود، همان مردم عادی‌ بودند، که جبهه‌ها را گرم نگه داشتند و جنگ را به تعبیری مدیریت کردند. وقتی به آن دوران مراجعه می‌کنیم می‌بینیم قهرمانان امروز ما از دلِ مردم این سرزمین برخاستند. 

وی در پایان خاطرنشان کرد: از این دو سالی که از زندگی‌ام برای این کار گذاشتم، امیدوارم بهره برده باشم.

«پسران هور» گامی تازه در بازنمایی مفاخر ناشناخته دفاع مقدس
در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد؛
ساره رشیدی: بازی در سریال «پسران هور» برایم خاص بود + فیلم
قهرمانان هورالعظیم از نگاه بازیگران «پسران هور»
Iran (Islamic Republic of)
۱۵:۰۴ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
خداوند رحمتشون کنه و عزتشون بده انشالله
