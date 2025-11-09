انتخابات پیش رو نماد انسجام ملی و مشارکت فراگیر مردم خواهد بود

باشگاه خبرنگاران جوان - حجتالله رضایی معاون سیاسی استاندار در حاشیه همایش مشترک فرمانداران، ستاد انتخابات استان، مراجع پنج گانه و دبیر اجرایی هیات نظارت بر هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، در جمع خبرنگاران افزود: برگزاری این همایش با هدف ایجاد هماهنگی بیشتر بین تمام عوامل اجرایی برای برگزاری یک انتخابات پرشور در روز یازدهم اردیبهشتماه ۱۴۰۵ در دستور کار قرار گرفت.
او ادامه داد: نکاتی که زمینه سلامت انتخابات، همچنین رقابت، امنیت و مشارکت را فراهم میکند باید در انتخابات پیشرو، همانند انتخاباتهای گذشته، حاکم باشد تا موجب شکلگیری مشارکت فعال و همهجانبه مردم در این عرصه شود.
رضایی با اشاره به لزوم مشارکت همه اقشار جامعه در انتخابات اظهار کرد: رویکرد موجود بر این اساس است که در آینده فرمانداران زمینه حضور همه سلایق، افکار، اقوام و مذاهب را فراهم کنند تا چتر نظام بر تمامی سلایق حاکم باشد و مردم مشارکت بالایی در این حوزه داشته باشند.
معاون سیاسی استانداری فارس، با اشاره به ویژگی خاص انتخابات پیشرو تصریح کرد: این انتخابات منحصربهفرد است و همانطور که رئیس ستاد انتخابات کشور و وزیر کشور نیز اشاره کردهاند، هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا به صورت تمام الکترونیک برگزار میشود.
رضایی افزود: زمینه برگزاری این انتخابات الکترونیکی در استان در حال فراهم شدن است و فرمانداران موظف هستند شرایط گسترش مشارکت را مهیا کنند.
او ادامه داد: مهمترین وظیفه ما به عنوان مجریان انتخابات، برگزاری انتخاباتی سالم، امن و رقابتی بدون جانبداری است.
او اظهار کرد: این انتخابات همانند دوران دفاع مقدس، انسجام ملی را در کشور و استان به نمایش خواهد گذاشت و ملت ما نشان خواهند داد که پایه و اساس نظام جمهوری اسلامی، مردم هستند و گفتمان حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری نیز بر همین اساس بنا شده است.
انتخابات الکترونیک شوراها، نویدبخش انتخاباتی سالم و شفاف است
مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری فارس و دبیر ستاد انتخابات استان، با تاکید بر اهمیت آموزش و هماهنگی عوامل اجرایی انتخابات گفت: برای نخستینبار انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا بهصورت تمام الکترونیک برگزار میشود که این مهم نویدبخش انتخاباتی سالم و شفاف خواهد بود.
سید کمال علوی مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری در حاشیه همایش مشترک فرمانداران، ستاد انتخابات استان، مراجع پنجگانه و دبیر اجرایی هیات نظارت بر هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در جمع خبرنگاران افزود: به منظور برگزاری هرچه بهتر انتخابات، جلسات مشترکی با اعضای هیات عالی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی و همچنین مراجع پنجگانه استعلامی برگزار شده است.
او ادامه داد: در راستای آموزش فرمانداران و آمادهسازی فرایند برگزاری انتخابات، جلسات متعددی با فرمانداران، بخشداران و کارشناسان حوزه فناوری تشکیل شده و علاوه بر این، نشستهایی نیز بهصورت منطقهای در سطح کشور با حضور رئیس ستاد انتخابات کشور، دبیر ستاد انتخابات و سایر کمیتههای ستاد انتخابات کشور در استان کرمان و با حضور فرمانداران استانهای فارس، کرمان و یزد برگزار گردید.
او، با اشاره به ویژگی مهم انتخابات پیشرو خاطرنشان کرد: برای نخستینبار، انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا به صورت تمام الکترونیک برگزار خواهد شد که این شیوه، نویدبخش برگزاری انتخاباتی سالم، دقیق و شفاف است و دغدغه همه انتخابکنندگان و انتخابشوندگان را برطرف خواهد کرد.
دبیر ستاد انتخابات فارس، با تاکید بر فرمایش رهبر معظم انقلاب مبنی بر "حقالناس" بودن رای مردم تصریح کرد: این موضوع در انتخابات پیشرو سرلوحه کار تمامی عوامل و دستاندرکاران برگزاری انتخابات قرار خواهد گرفت.
علوی افزود: از مردم استان فارس انتظار داریم در جریان انتخابات شوراها به عنوان پارلمان محلی و پل ارتباطی میان مردم و حاکمیت، نسبت به شناسایی افراد دلسوز، متعهد و متخصص اقدام کنند تا شاهد شکلگیری شوراهایی توانمند باشیم.
او ادامه داد: قطعا یک شورای توانمند خواهد توانست که شهردار و دهیاری کارآمد را برگزینند و در توسعه همهجانبه شهر یا روستا نقشآفرینی موثری داشته باشد.
منبع: استانداری فارس