تماس تلفنی وزیران خارجه ایران و طالبان درباره روابط دوجانبه و مذاکرات استانبول

باشگاه خبرنگاران جوان- بر اساس خبرنامه وزارت خارجه طالبان که امروز (یکشنبه، ۱۸ آبان) منتشر شد، عراقچی در گفتوگو با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان با اشاره به اهمیت ثبات منطقهای، بر ضرورت حل اختلافات میان کابل و اسلامآباد از طریق گفتوگوهای دیپلماتیک تأکید و آمادگی ایران را برای ایفای نقش میانجیگرانه و سازنده در این روند اعلام کرد.
از سوی دیگر، امیرخان متقی با اشاره به حضور هیئت طالبان در مذاکرات استانبول اظهار داشت که این گروه با حسن نیت در نشستها شرکت کرده و حل مسائل با پاکستان از مسیر تفاهم و دیپلماسی را در اولویت خود قرار داده است. وی همچنین افزود: «در مرحله سوم مذاکرات، طرف پاکستانی هیچگونه مسئولیتی را نپذیرفت و همین امر مانع دستیابی به نتایج ملموس شد.»
این در حالی است که سید عباس عراقچی و محمد اسحاقدار، معاون نخستوزیر و وزیر امور خارجه پاکستان، روز گذشته در تماس تلفنی درباره آخرین تحولات منطقهای، روابط دوجانبه و وضعیت افغانستان گفتوگو کردند. در این مکالمه، عراقچی با تأکید بر اهمیت روابط دیرینه دو کشور، نگرانی خود را از تنشهای اخیر میان طالبان و پاکستان ابراز و خواستار تداوم گفتوگو بین دو طرف با همکاری کشورهای تأثیرگذار منطقه شد.
بر اساس گزارشهای منتشرشده، دور سوم مذاکرات میان طالبان و پاکستان با میانجیگری ترکیه و قطر در استانبول بدون دستیابی به توافق نهایی به پایان رسید. این بنبست عمدتاً حول محور مسئله تحریک طالبان پاکستان (تیتیپی) است که اسلامآباد خواهان مهار این گروه توسط طالبان افغانستان است، اما کابل مسئولیت کنترل تیتیپی را نمیپذیرد.