باشگاه خبرنگاران جوان - برزین ضرغامی از روند واگذاری و احیای حمام خان و حمام عبدالخالق سنندج که با همراهی عارفنیا، عضو هیاتمدیره صندوق و پویا طالبنیا سرپرست ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی کردستان انجام شد، بیان کرد: صندوق توسعه و احیا همواره تلاش کرده تا با همکاری بخش خصوصی، فرصتهای احیای بناهای تاریخی در سراسر کشور فراهم شود.
مدیرعامل صندوق توسعه و احیای وزارت میراثفرهنگی، گردشگری افزود: حمایت از سرمایهگذاران بخش خصوصی نه تنها به حفظ هویت تاریخی و فرهنگی استان کمک میکند، بلکه میتواند ظرفیتهای گردشگری و اقتصادی منطقه را نیز ارتقا دهد.
او عنوان کرد: در کردستان بناهای تاریخی ارزشمندی مانند حمام خان و حمام عبدالخالق وجود دارند که با رعایت اصول حفاظت و مرمت میتوانند به قطب گردشگری فرهنگی استان تبدیل شوند.
ضرغامی یادآور شد: هدف صندوق توسعه و احیا، ایجاد فضایی امن و پایدار برای بخش خصوصی است تا سرمایهگذاران بتوانند با انگیزه، طرحهای احیا را اجرا کرده و ضمن حفظ میراثفرهنگی به رونق اقتصادی استان کمک کنند.
مدیرعامل صندوق توسعه و احیای وزارت میراثفرهنگی اظهار کرد: امیدواریم اجرای برنامه ملی احیا با حمایت بخش خصوصی، فرصتهای حفاظت و بهرهبرداری از میراثفرهنگی کشور را گسترش دهد.
