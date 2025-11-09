مدیرعامل صندوق توسعه و احیای وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گفت: حمایت از بخش خصوصی در مسیر احیای بنا‌های تاریخی استان کردستان گسترش می‌یابد و این روند بخشی از برنامه ملی احیای بنا‌های تاریخی و میراث‌فرهنگی کشور است.

باشگاه خبرنگاران جوان - برزین ضرغامی از روند واگذاری و احیای حمام خان و حمام عبدالخالق سنندج که با همراهی عارف‌نیا، عضو هیات‌مدیره صندوق و پویا طالب‌نیا سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان انجام شد، بیان کرد: صندوق توسعه و احیا همواره تلاش کرده تا با همکاری بخش خصوصی، فرصت‌های احیای بنا‌های تاریخی در سراسر کشور فراهم شود.

مدیرعامل صندوق توسعه و احیای وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری افزود: حمایت از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی نه تنها به حفظ هویت تاریخی و فرهنگی استان کمک می‌کند، بلکه می‌تواند ظرفیت‌های گردشگری و اقتصادی منطقه را نیز ارتقا دهد.

او عنوان کرد: در کردستان بنا‌های تاریخی ارزشمندی مانند حمام خان و حمام عبدالخالق وجود دارند که با رعایت اصول حفاظت و مرمت می‌توانند به قطب گردشگری فرهنگی استان تبدیل شوند.

ضرغامی یادآور شد: هدف صندوق توسعه و احیا، ایجاد فضایی امن و پایدار برای بخش خصوصی است تا سرمایه‌گذاران بتوانند با انگیزه، طرح‌های احیا را اجرا کرده و ضمن حفظ میراث‌فرهنگی به رونق اقتصادی استان کمک کنند.

مدیرعامل صندوق توسعه و احیای وزارت میراث‌فرهنگی اظهار کرد: امیدواریم اجرای برنامه ملی احیا با حمایت بخش خصوصی، فرصت‌های حفاظت و بهره‌برداری از میراث‌فرهنگی کشور را گسترش دهد.

 

منبع: روابط عمومی میراث فرهنگی استان 

برچسب ها: کردستان ، میراث فرهنگی ، حمایت
خبرهای مرتبط
ظرفیت‌های گردشگری معدن در کردستان فعال می‌شود
پرداخت تسهیلات حمایتی ویژه راهنمایان گردشگری در کردستان پیگیری می‌شود
کشف و ضبط یک دستگاه فلزیاب در شهرستان سنندج
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
حمایت از بخش خصوصی در احیای بنا‌های تاریخی کردستان گسترش می‌یابد
رسیدگی به درخواست‌های قضایی زندانیان در زندان مرکزی سنندج
آخرین اخبار
حمایت از بخش خصوصی در احیای بنا‌های تاریخی کردستان گسترش می‌یابد
رسیدگی به درخواست‌های قضایی زندانیان در زندان مرکزی سنندج