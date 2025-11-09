مکردومیان گفت: حدود ۴۰ سال است که در زمینه قلم‌زنی روی فلز نقره کار می‌کنم و تمام کارهایم دارای امضا و اصالت است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - هراچ مکردومیان، هنرمند پیشکسوت هنر‌های تجسمی در حاشیه افتتاح سومین نمایشگاه آثار هنر‌های تجسمی و سنتی درباره تکنیک قلم ارمنی گفت: حدود ۴۰ سال است که در زمینه قلم‌زنی روی فلز نقره کار می‌کنم. در نمایشگاه هنر‌های تجسمی سه نوع از کارهایم را به نمایش گذاشته‌ام. کار ما به قلم ارمنی معروف است. ما معمولاً با مغازه‌دار‌ها کار می‌کنیم؛ به این صورت که نقره خام را از آنها گرفته و تبدیل به ظروف می‌کنیم. بعد روی آنها قلم زده و طبق سفارشات کار را تحویل می‌دهیم.

مکردومیان ادامه داد: مکانی برای به نمایش گذاشتن کار‌های فاخر ما وجود ندارد؛ به این صورت که نمایشگاهی به صورت همیشگی پابرجا باشد. ما هم این موقعیت را نداریم تا در همه جا آثارمان را به نمایش بگذاریم. چون کار‌هایی که من می‌سازم، تک هستند و تاکنون مشابه آن ساخته نشده است. به همین دلیل، تمام کارهایم امضا و اصالت دارد.

