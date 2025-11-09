باشگاه خبرنگاران جوان - فرماندار قصرشیرین با اشاره به تحقق مطالبه کاپوتاژ خودروهای زائران در مرز خسروی از عملیاتی شدن این موضوع تا یک ماه آینده خبر داد و گفت: در این رابطه طی ۲ روز گذشته تعدادی از مدیران گمرک ایران از مرکز برای بازدید از زیرساخت‌های مرز خسروی حضور یافتند تا مقدمات اجرایی این موضوع که باعث تسهیلگری و افزایش حجم زوار و ارتقای مراودات مرزی با عراق می‌شود را بررسی کنند.

محمد شفیعی افزود: اجرای کاپوتاژ خودروهای زائران فرصتی بی‌نظیر برای تسهیل زیارت میلیون‌ها عاشق اهل بیت (ع) را فراهم می‌آورد و با اجرایی شدن آن تمام افرادی که خواهان سفر به عتبات عالیات با خودروهای شخصی خود هستند می توانند از این مرز به عنوان قدیمی ترین و اصلی ترین مرز با عراق سفر کنند.

«کاپوتاژ» به معنای ثبت و صدور مجوز قانونی برای ورود یا خروج خودروهای شخصی مسافران و زائران در مرزها است.

او اظهار کرد: زیرساخت‌های مرز خسروی به عنوان امن‌ترین مسیر با مسیرهای دسترسی مناسب شناخته می‌شود و رضایت بالای زائران در ایام اربعین امسال گواه این آمادگی است.

فرماندار قصرشیرین همچنین به بازدید۲ روز گذشته مدیران گمرک ایران از مرز خسروی اشاره کرد و گفت: این بازدید با هدف ارزیابی زیرساخت‌های فیزیکی، تجهیزاتی و انسانی انجام شد تا شاهد اجرایی شدن کاپوتاژ طی ماه آینده باشیم که این گام، حجم تردد زائران را افزایش خواهد داد.

شفیعی گفت: عملیاتی شدن کاپوتاژ خودروهای شخصی زائران ضمن کاهش مشکلات اصلی کنترل و تشریفات مرزی باعث تحکیم روابط و توسعه همکاری های ۲ کشور ایران و عراق خواهد شد.

شفیعی همچنین با اشاره به فعالیت شبانه‌روزی مرز خسروی برای تردد زائران گفت: هیچ محدودیتی برای رفت و آمد زائران در پایانه مرز خسروی وجود ندارد و تمام امکانات لازم برای پذیرش زائران در ۲ سوی مرز جهت زواری که قصد عزیمت به عتبات عالیات را دارند فراهم است ضمن اینکه هیچ دغدغه ای به لحاظ امنیت مسیر برای زائران وجود ندارد.

وی اظهار کرد: هم اکنون روزانه به صورت میانگین یک هزار و ۵۰۰ زائر از این مرز عازم عتبات عالیات می شوند.

