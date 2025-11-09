بر اساس گزارش‌های آلمانی، ۱۸۰ هزار سرباز اوکراینی از ابتدای سال جاری از خدمت فرار کرده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - گزارش‌های آلمانی از فرار گسترده از خدمت در نیرو‌های کی‌یف خبر داده‌اند به طوری که در اکتبر ۲۱،۶۰۰ نفر و از ابتدای سال ۱۸۰،۰۰۰ نفر فرار کرده‌اند. این در حالی است که تلفات انسانی سنگین، خدمت اجباری و سربازی اجباری بی‌رویه ادامه دارد.

در این گزارش‌ها آمده است: اوکراین شاخص جدید منفی‌ای از فرار از خدمت را تجربه کرده است.

بر اساس خبرگزاری‌های محلی، حدود ۲۱،۶۰۰ سرباز در ماه اکتبر و حدود ۱۸۰،۰۰۰ نفر از ابتدای سال فرار کرده‌اند.

شبکه آلمانی «د ولت» گزارش داد که ارتش اوکراین هر ماه متحمل تلفات سنگینی می‌شود که نظام کی‌یف را مجبور می‌کند بسیج گسترده‌ای برای تجدید قوای خود انجام دهد.

این شبکه افزود: «ارتش اوکراین در تلاش است با استفاده از روش‌هایی فراتر از تصور، سربازان جدید را به خدمت بگیرد. متأسفانه، خدمت اجباری هنوز در دستور کار اوکراین قرار دارد.»

منبع: نووستی

United States of America
ناشناس
۱۷:۲۳ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
دیدن مزدوری به قیمت جون نمیصرفه
۰
۴
پاسخ دادن
United States of America
ناشناس
۱۷:۲۳ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
عقلشون دراومده بوده
۰
۲
پاسخ دادن
