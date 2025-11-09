باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - گزارشهای آلمانی از فرار گسترده از خدمت در نیروهای کییف خبر دادهاند به طوری که در اکتبر ۲۱،۶۰۰ نفر و از ابتدای سال ۱۸۰،۰۰۰ نفر فرار کردهاند. این در حالی است که تلفات انسانی سنگین، خدمت اجباری و سربازی اجباری بیرویه ادامه دارد.
در این گزارشها آمده است: اوکراین شاخص جدید منفیای از فرار از خدمت را تجربه کرده است.
بر اساس خبرگزاریهای محلی، حدود ۲۱،۶۰۰ سرباز در ماه اکتبر و حدود ۱۸۰،۰۰۰ نفر از ابتدای سال فرار کردهاند.
شبکه آلمانی «د ولت» گزارش داد که ارتش اوکراین هر ماه متحمل تلفات سنگینی میشود که نظام کییف را مجبور میکند بسیج گستردهای برای تجدید قوای خود انجام دهد.
این شبکه افزود: «ارتش اوکراین در تلاش است با استفاده از روشهایی فراتر از تصور، سربازان جدید را به خدمت بگیرد. متأسفانه، خدمت اجباری هنوز در دستور کار اوکراین قرار دارد.»
منبع: نووستی