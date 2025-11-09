باشگاه خبرنگاران جوان - محمد فرخ‌زاده، معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری شیراز، از آغاز طرح جامع ساماندهی ترافیک مناطق یازده‌گانه شهر در قالب سه پهنه اصلی خبر داد و هدف از اجرای این طرح را بهبود جریان ترافیک، افزایش ایمنی معابر و کاهش گره‌های ترافیکی عنوان کرد.

او با تأکید بر اهمیت استفاده از نیرو‌های متخصص بومی و بهره‌گیری از دانش مهندسی در مدیریت ترافیک، افزود: ترافیک مقوله‌ای کاملاً تخصصی است و موفقیت در مدیریت آن نیازمند استفاده از نرم‌افزار‌های پیشرفته، تحلیل داده و شبکه‌سازی علمی است.

به گفته فرخ‌زاده؛ دفتر مطالعات حمل‌ونقل و ترافیک آماده دریافت نظرات و پیشنهاد‌های مردمی درباره مشکلات مناطق مختلف شهر است تا با مشارکت شهروندان و نیرو‌های متخصص، گامی مؤثر در ساماندهی و ارتقای ایمنی معابر برداشته شود.

معاون شهردار شیراز به نقش نظام مهندسی و دانشگاه‌ها در تربیت نیرو‌های کارآمد اشاره و تصریح کرد: نظام مهندسی نقش مؤثری در آموزش و صدور مجوز فعالیت‌های رسمی دارد و هم‌اکنون با کمبود متخصصان حوزه حمل‌ونقل و ترافیک مواجه هستیم.

او خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود دانشگاه‌های استان با حساسیت ویژه در آموزش رشته‌های تخصصی ترافیک اهتمام ورزند تا دانشجویان مدارک تخصصی لازم را برای آینده‌ای روشن‌تر اخذ کنند.

فرخ‌زاده از شهروندان خواست با ارسال گزارش‌های خود به ویژه در زمینه مشکلات ترافیکی و نقاط حادثه‌خیز، دفتر مطالعات حمل‌ونقل را در اجرای این طرح همراهی کنند و گفت: مشارکت مردم و بهره‌گیری از متخصصان بومی، کلید موفقیت در ارتقای کیفیت تردد و ایمنی معابر شهری است.

بنابر این گزارش، در این طرح که محسن حدیقه‌جوانی مدیرکل مطالعات حوزه معاونت حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری شیراز هدایت آن را بر عهده دارد، سطح شهر به سه پهنه غربی و شمالی، مرکزی و شرقی تقسیم شده است تا اقدامات ترافیکی هدفمند و دقیق‌تر اجرا شود.

حدیقه‌جوانی در تشریح جزئیات اظهار داشت: پهنه غربی و شمالی شامل مناطق ۱۰، ۶ و ۴، پهنه مرکزی شامل مناطق ۱، ۲، ۳ و ۸ و پهنه شرقی شامل مناطق ۵، ۷، ۹ و ۱۱ است. در هر پهنه، بررسی‌های میدانی و مطالعات فنی متناسب با ویژگی‌های ترافیکی آن بخش در حال انجام است.

او محور‌های اجرایی طرح را شامل امکان‌سنجی احداث پل‌های عابر پیاده، تغییر جهت یا مقطع معابر، بازگشایی یا انسداد مسیر‌های شریانی، شناسایی نقاط حادثه‌خیز، اصلاح یا حذف ایستگاه‌ها و خطوط حمل‌ونقل عمومی، فازبندی و زمان‌بندی تقاطع‌های چراغ‌دار و اجرای شبیه‌سازی‌های ترافیکی عنوان کرد.

