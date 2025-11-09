باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - به گزارش رسانه‌های محلی، ابومحمد جولانی، رئیس جمهور موقت سوریه روز یکشنبه با نمایندگان سازمان‌های سوری در واشنگتن دی سی دیدار کرد.

به گزارش تلویزیون دولتی الاخباریه، در این دیدار، جولانی بر «روحیه همکاری» بین سوری‌های مقیم خارج و سوری‌های داخل کشور تأکید کرد و بر لزوم تلاش‌های مشترک همه سوری‌ها برای بازسازی کشور تأکید کرد.

جولانی گفت: «تحریم‌ها در مراحل پایانی خود هستند و ما باید به تلاش برای لغو آنها ادامه دهیم.» او از نمایندگان خواست تا از «فرصت نادر» به دست آمده برای سوریه استفاده کنند.

منابع افزودند که اسعد الشیبانی، وزیر امور خارجه، نیز در این دیدار حضور داشت. جولانی اوایل روز یکشنبه پس از شرکت در اجلاس اقلیمی COP۳۰ در برزیل در تاریخ ۶ نوامبر، وارد پایتخت ایالات متحده شد.

این دیدار دو روز پس از آن انجام شد که ایالات متحده رئیس جمهور سوریه را از فهرست تحریم‌های تروریستی جهانی خود حذف کرد.

انتظار می‌رود جولانی در ۱۰ نوامبر (فردا) با دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده دیدار کند. این اولین سفر یک رئیس جمهور سوریه به کاخ سفید در تقریباً ۸۰ سال گذشته است.

منبع: آناتولی