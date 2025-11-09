شهردار تهران گفت: در موضوع حریم همه اقدامات استانداری غیرقانونی و بسیار خطرناک است.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ علیرضا زاکانی شهردار تهران، صبح امروز یکشنبه ۱۸ آبان ماه ۱۴۰۴ برای ادامه بررسی اساسنامه سازمان راهبری و پایش طرح‌های توسعه شهری تهران در سیصد و شصت و نهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران حضور پیدا کرد.

زاکانی در حاشیه این جلسه در جمع خبرنگاران علت مخالفت خود با این موضوع را قانون دانست و گفت: اجازه ندادند ما صحبت کنیم و اگر اجازه داده می‌شد صحبت کنیم مشخص می‌شد صحبت‌های ما درست است. نمی‌توان یک بخش از قانون را خواند و بخش دیگری را نخواند. اگر قانون را کامل ببینیم مشخص می‌شود تمام مواردی که گفتیم بر اساس قانون است.

وی افزود: گزارشی که از سوی نهاد پایش در صحن قرائت شد ناقص و معیوب بود. مهم است که وقتی در مورد قانون صحبت می‌کنیم واقف بر آن باشیم.

وی ادامه داد: هر آنچه بنده گفتم ناظر بر قانون بود. آقای چمران بزرگ ماست و احترام ایشان بر ما واجب است. این موضوع اختلاف سلیقه نیست. من ۱۳ سال در مجلس و رئیس مرکز پژوهش‌ها بودم و یک روال وجود دارد که ناظر بر شورا نیز هست. باید به اشکالات پاسخ داده شود. ما گفتیم که ابلاغ ارشادی صورت گرفته و انجام نمی‌دهیم و این طبیعی است؛ چون انجام آن خلاف است. چرا در سال ۱۳۸۹ این موضوع لغو و یک ماه بعد از آن آقای قالیباف آئین نامه ابلاغ کرد. از این آئین نامه در جلسه هیچ صحبتی نشد. این آئین نامه پیوست طرح جامع است.

زاکانی با بیان اینکه ماجرا اختلاف سلیقه نیست، گفت: آئین نامه ابلاغی آقای قالیباف راهگشاست. نکته‌ای که وجود دارد این است که در چهار مرداد ماه سال ۱۴۰۰ شورای عالی ابلاغیه‌ای دارد که مبنای تصمیمات آن مشخص شده است. تهران با این وسعت و جمعیت مستثناست و قاعده متفاوتی داد. به هر شکل این موضوع چارچوب فعالیت ما با شورا را بر هم نمی‌زند و ارتباط ما همچنان برقرار است.

وی افزود: کاری که وزارت کشور و وزارت راه انجام داده ۱۰۰ درصد غیرقانونی است. ما شروع به شکایت کردیم؛ چون این مسئله تعارف ندارد. آنها شهر را محصور کردند و برای شهر طرح جامع نوشتند و در مورد حریم هم آنطور عمل کردند به طوری که همچون مرتضی‌گرد حاشیه‌نشینی از حریم آغاز شده و به شهر رسیده است.

وی افزود: من با همه دوستان در وزارت کشور و شورای عالی صحبت کردم و استدلال آن را سلیقه می‌دانند. من هرچه می‌گویم مبنای قانونی دارد. در موضوع حریم سراپای اقدامات غیرقانونی و بسیار خطرناک است.

زاکانی با بیان اینکه بنده با رئیس جمهور و در هیئت دولت سه نوبت صحبت کردم، یادآور شد: بنا بر این بود که با محوریت وزیر راه و شهرسازی طی دو هفته جلسه‌ای با ایشان و وزیر کشور داشته باشم که ایشان دعوتی از ما نداشتند. رئیس جمهور نیز پس از آن دستور به تشکیل جلسه داد. بنده به خانم وزیر گفتم که این تخطی است و باید جلسه تشکیل شود؛ چراکه مقرره هیئت دولت است و یک موضوع سراپا غیرقانونی را ابلاغ کردند. بنده نامه چهار صفحه‌ای به رئیس جمهور ارائه دادم و گفتم کار غیرقانونی انجام می‌دهند و به وزیر نیرو، وزیر کشور، دبیر هیئت دولت، معاون سازمان محیط زیست، وزیر اطلاعات و دیگر بخش‌ها نامه را ارسال کردم.

شهردار تهران در پاسخ به این پرسش که چرا از ابتدا در جلسه شورا حضور نداشت، گفت: بنده در جلسه امروز حاضر شدم؛ آقای باقری گفتند حضور ایشان کفایت می‌کند و الزامی بر حضور بنده وجود نداشت. من صحبت‌های خود را طی نامه مشخصی به رئیس و اعضای شورا ارسال کردم که چرا این کار غیرقانونی و به ضرر شهر است. بنده دیدم که تلقی دیگری صورت گرفته است. نهاد بالادستی ما شوراست، اما ملاک عمل ما قانون، قانون و قانون است.

منبع: مهر

برچسب ها: علیرضا زاکانی ، حریم تهران
