در شانزدهمین جلسه شورای صنفی نمایش اکران فیلم‌های «دو روز دیرتر» و «سینماشهر قصه» و همچنین اکران نیم‌بهای «مجنون» به مناسبت شهادت مهدی زین الدین، مصوب شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - شانزدهمین جلسه شورای صنفی نمایش روز یکشنبه ۱۸ آبان ماه در خانه سینما با حضور مهدی کرم‌پور(دبیر شورای صنفی نمایش، مجتبی بهزادیان مدیر کل نظارت بر عرضه و نمایش فیلم و مرتضی شایسته (نماینده انجمن پخش‌کنندگان)، محمدرضا صابری و هادی اسماعیلی (نمایندگان انجمن سینماداران)، اصغرنعیمی (نماینده کانون کارگردانان)، مجتبی شریعت (نماینده سامانه سمفا) برگزار شد.

در این جلسه مقرر شد فیلم «دو روز دیرتر» به سرگروهی پردیس سینمایی مگامال با پخش بهمن سبز از سه شنبه ۲۰ ابان و فیلم «سینما شهر قصه» به سرگروهی پردیس سینمایی ایران مال با پخش نیمروز فیلم از چهارشنبه ۲۱ آبان روی پرده برود.

«سینما شهرقصه» محصول سال ۱۳۹۷ است که برای اولین بار در سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر به نمایش درآمد.

همچنین به درخواست سازمان حوزه هنری به مناسبت سالگرد شهادت شهید مهدی زین الدین، اکران فیلم مجنون در شهر قم از تاریخ ۲۴ لغایت ۳۰ آبان و در سراسر کشور از تاریخ ۲۶ لغایت ۲۸ آبان به صورت نیم بها اکران می شود.

منبع: خانه سینما

