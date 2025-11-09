باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
ماجرای فوتبال بازی کردن شهیدان طهرانی مقدم و حاجی زاده با چینی‌ها + فیلم

ماجرای شرط عجیب شهید طهرانی مقدم و شهید حاجی زاده برای چینی‌ها که به بازی فوتبال بین آنها ختم شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - خاطره شهید امیرعلی حاجی زاده از شرط جالبی که برای چینی ها گذاشتند و چینی ها با شهیدان حاجی زاده و طهرانی مقدم مسابقه فوتبال برگزار کردند.

نظرات کاربران
انتشار یافته: ۵
در انتظار بررسی: ۲
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۹ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
سلام و رحمت و برکت و رضوان خدا بر شهیدان عزیزان حاج حسن آقا و سردار حاجی زاده پهلوان قهرمان ایران اسلامی
جای شما در دل و وجود ما سبزه ان شا الله در ملکوت اعلی ما رو یاد کنید و برای ایران اسلامی عزیزان سرفراز وطن دعا بفرمایید ان شا الله به مقام شهادت تون در راه خدا، مستجات درگاه رب العالمین میشه...
اللهم صل علی محمد و آل محمد
اللهم عجل لولیک الفرج
اللهم اجعلنا من خیر شیعته و اعوانه و انصاره
آمین آمین آمین
۱
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۸ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
نمیدونم چرا سخته باور کنم که بین ما نیستند
عزیزان دل .روح بزرگ و سرشار از فداکاری و وطن پرستی تون
شاد و قرین نعمت
واقعا جایتون خالیه
خدا بداد خانواده تون برسند که چقدر برای انها سخته
۱
۱۰
پاسخ دادن
Germany
Mohieddin
۱۵:۳۸ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
جناب حاجی زاد شهید انگار همین الان در حال گفتن خاطره است جای ایشان و دیگر شهیدان راه خدا خیلی خالیه ، با این حال شهدا کجا ! ما اهل زمین کجا؟ خوشا بسعادات آنها. اللهم صل علی محمد و آل محمد ص و عجل فرجهم. ❤️ و سلام بر شهیدان
۱
۱۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۴ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
باید هایپر سونیک اتمی با سرعت 40 ماخ بسازیم فتاح و سجیل
۱
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۷ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
خداوند رحمتشون کنه
۱
۱۳
پاسخ دادن