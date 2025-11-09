\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u062e\u0627\u0637\u0631\u0647 \u0634\u0647\u06cc\u062f \u0627\u0645\u06cc\u0631\u0639\u0644\u06cc \u062d\u0627\u062c\u06cc \u0632\u0627\u062f\u0647 \u0627\u0632 \u0634\u0631\u0637 \u062c\u0627\u0644\u0628\u06cc \u06a9\u0647 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0686\u06cc\u0646\u06cc \u0647\u0627 \u06af\u0630\u0627\u0634\u062a\u0646\u062f \u0648 \u0686\u06cc\u0646\u06cc \u0647\u0627 \u0628\u0627 \u0634\u0647\u06cc\u062f\u0627\u0646 \u062d\u0627\u062c\u06cc \u0632\u0627\u062f\u0647 \u0648 \u0637\u0647\u0631\u0627\u0646\u06cc \u0645\u0642\u062f\u0645 \u0645\u0633\u0627\u0628\u0642\u0647 \u0641\u0648\u062a\u0628\u0627\u0644 \u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631 \u06a9\u0631\u062f\u0646\u062f.\n
جای شما در دل و وجود ما سبزه ان شا الله در ملکوت اعلی ما رو یاد کنید و برای ایران اسلامی عزیزان سرفراز وطن دعا بفرمایید ان شا الله به مقام شهادت تون در راه خدا، مستجات درگاه رب العالمین میشه...
اللهم صل علی محمد و آل محمد
اللهم عجل لولیک الفرج
اللهم اجعلنا من خیر شیعته و اعوانه و انصاره
آمین آمین آمین
عزیزان دل .روح بزرگ و سرشار از فداکاری و وطن پرستی تون
شاد و قرین نعمت
واقعا جایتون خالیه
خدا بداد خانواده تون برسند که چقدر برای انها سخته