فرمانده نیروی دریایی ارتش گفت: پیمایش ۶۵ هزار کیلومتری ناوگروه ۸۶، اقتدار جمهوری اسلامی ایران را به نمایش گذاشته است.

باشگاه خبرنگاران جوان - آیین تکریم و معارفه فرمانده مرکز آموزش تخصصی دریایی حضرت باقرالعلوم (ع) نداجا، امروز (یکشنبه ۱۸ آبان ماه) با حضور فرمانده نیروی دریایی ارتش در رشت برگزار و از خدمات امیر دریادار دوم منصور لشنی قدردانی و ناخدا یکم صابر مسیح پور به عنوان فرمانده جدید این مرکز معرفی شد.

امیر دریادار شهرام ایرانی، فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در این مراسم با اشاره به دریافت ۲ مدال طلا از سوی فرمانده معظم کل قوا و تأکید ایشان بر راهبردی بودن نیروی دریایی، این افتخارات را حاصل تلاش و همت تمامی کارکنان این نیرو دانست.

او همچنین با اشاره به پیمایش ۶۵ هزار کیلومتری ناوگروه ۸۶ افزود: این ناوگروه در سه حوزه دینی، امنیتی و فرهنگی، اقتدار جمهوری اسلامی ایران را به نمایش گذاشت، این دستاورد در شرایط بحران، تحریم و توطئه، افتخاری تاریخی و ارزشی بزرگ برای کشورمان تحت پرچم ولایت محسوب می‌شود.

راهبرد دریامحور فرمانده معظم کل قوا، نقشه راه اقتدار آینده ایران

هادی حق‌شناس، استاندار گیلان هم با اشاره به مأموریت ناوگروه ۸۶ گفت: این ناوگروه با پیمودن ۶۵ هزار کیلومتر در ۸ ماه، در سخت‌ترین شرایط اقلیمی و ژئوپلیتیکی، با افتخار به میهن بازگشت؛ مأموریتی که از آن به عنوان نقطه عطفی در تاریخ دریایی کشور و منطقه یاد می‌شود.

او با تأکید بر اینکه راهبرد دریامحور فرمانده معظم کل قوا، نقشه راه اقتدار آینده ایران اسلامی است، افزود: امنیت و توسعه دریاپایه، زمینه‌ساز رشد اقتصادی، افزایش توان ملی و بازگشت ایران به جایگاه تاریخی خود در عرصه قدرت‌های دریایی جهان است.

استاندار گیلان همچنین به اجلاس بین‌المللی استانداران کشور‌های حاشیه دریای خزر اشاره و تصریح کرد: این اجلاس با حضور استانداران ۱۴ استان ساحلی و جمعی از وزرا و مقامات عالیرتبه اواخر آبان ماه در این استان برگزار می‌شود که اگرچه ظاهری سیاسی دارد، اما در ماهیت، اقتصادی و مبتنی بر منافع مشترک در حوزه دریاپایه است.

منبع: صداوسیما