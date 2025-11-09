در صنعت اپراتوری به مدیرعامل همراه اولنشان عالی کیفیت اعطاء شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - همراه اول موفق شد نشان عالی مدیر پیشرو در کیفیت و رهبری سازمانی را در صنعت اپراتور دیتا و خدمات ارتباطی دریافت کند. در پنجمین اجلاس مدیران پیشرو در کیفیت، مهدی اخوان بهابادی، مدیرعامل این اپراتور، به‌عنوان مدیر موفق ملی در کیفیت معرفی شد.

این اجلاس روز شنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۴ با حضور مدیران ارشد، کارآفرینان و چهره‌های علمی کشور برگزار شد و به تقدیر از سازمان‌هایی اختصاص داشت که در مسیر بهبود کیفیت خدمات، نوآوری و بهره‌وری سازمانی گام‌های مؤثری برداشته‌اند.

در بخش اهدای جوایز، پس از ارزیابی شاخص‌هایی همچون رضایت مشتری، کیفیت خدمات پس از فروش، بهره‌گیری از هوش مصنوعی و مسئولیت اجتماعی، همراه اول توانست عنوان برتر کیفیت در صنعت ارتباطات کشور را از آن خود کند.