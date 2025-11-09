رئیس پلیس راه گیلان از جان باختن راننده یک دستگاه سواری پراید بر اثر برخورد با یک رأس گاومیش رها شده در محور سنگر به سیاهکل خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ جاور صفاری، رئیس پلیس راه استان گیلان گفت: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع تصادف در محور سنگر به سیاهکل، مأموران پلیس راه به محل مورد نظر اعزام شدند.

او افزود: پس از حضور پلیس در محل حادثه مشخص شد، یک دستگاه سواری پراید پس از برخورد با یک رأس گاومیش رها شده در حریم راه منحرف و با یک دستگاه کامیون در حال حرکت برخورد کرده است.

رئیس پلیس راه گیلان با بیان اینکه متأسفانه در این تصادف راننده که مردی ۳۳ ساله بود به دلیل شدت جراحات وارده در دم فوت کرد، تصریح کرد: کارشناسان پلیس راه علت این تصادف را رها کردن حشم در سطح سواره رو اعلام کرده‌اند.

به گفته سرهنگ صفاری، برابر ماده ۲۰۹ آیین نامه راهنمایی و رانندگی رها کردن احشام در سطح سواره رو ممنوع است و بی توجهی به این موضوع منجر به بروز حوادث تلخ و خسارت‌های جبران ناپذیر جانی و مالی می‌شود.

منبع: مرکز اطلاع رسانی پلیس گیلان