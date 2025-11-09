باشگاه خبرنگاران جوان - امیریل ارجمند، بازیگر سینما و تلویزیون به تشریح ابعاد و مزایای رویداد «ایران جان» در استان خراسان جنوبی پرداخت. ارجمند این طرح را فرصتی مغتنم برای متمرکز شدن بر ظرفیت‌های داخلی، شناسایی استعدادهای هر استان و تقویت همبستگی ملی عنوان کرد.

وی که اصالتا اهل این دیار است، با اشاره به تمایل ناخودآگاه جامعه به تمرکز بر رویدادهای خارج از مرزها گفت: «ایران جان» می‌تواند نگاه مردم را به سوی پتانسیل‌های کمتر دیده‌شده داخل کشور، به‌ویژه جاذبه‌های تاریخی و فرهنگی غنی خراسان جنوبی معطوف سازد.

ارجمند درباره رویداد «ایران جان» در خراسان جنوبی اظهار کرد: این طرح باعث می‌شود روی ظرفیت‌های داخلی استان‌های کشور خود متمرکز شویم و استعدادهای موجود در هر استان را شناسایی کنیم. همچنین این اتفاق موجب خواهد شد که اتحاد و همبستگی در بین اقوام مختلف در استان بیشتر شود و به نظرم می‌تواند اتفاق بسیار خوبی باشد.

بازیگر سریال «ناریا» گفت: وقتی رسانه ملی برای مدتی روی برنامه‌های یک استان متمرکز شده و برنامه‌های مختلفی در رابطه با آن ساخته می‌شود و مجریان برنامه‌ها نیز راجع به آن صحبت می‌کنند، می‌تواند برای من مخاطب بسیار خوشایند جلوه کند.

ارجمند در ادامه با اشاره به مزایای رویداد «ایران جان» عنوان کرد: وقتی رسانه برای مدتی روی ظرفیت‌های یک استان متمرکز شود، ناخودآگاه این امر باعث خواهد شد که اطلاعات عمومی مردم در رابطه با آن بالاتر رفته و مردم نسبت به آن مسلط‌تر شوند و چه چیزی می‌تواند بالاتر از این اتفاق باشد.

بازیگر سینما و تلویزیون کشورمان با بیان اینکه متاسفانه برخی اتفاقات موجب شده تا مردم کشورمان روی اتفاقاتی که در خارج از کشور رخ می‌دهد بیشتر متمرکز باشند، اظهار کرد: طرح «ایران جان» می‌تواند این تمرکز مردم را به سمت داخل کشور و به سوی استان‌های خودمان بازگرداند.

وی همچنین گفت: استان خراسان جنوبی دارای سبقه تاریخی و فرهنگی غنی بوده و از ظرفیت‌های گردشگری بسیار زیادی نیز برخوردار است که شناخته نشده‌اند و رویداد «ایران جان» می‌تواند در معرفی و شناسایی این ظرفیت‌ها و همچنین شکوفاشدن آن‌ها بسیار کمک کننده باشد.

این بازیگر همچنین با اشاره برخی سنت‌های حسنه‌ای که در استان خراسان جنوبی وجود دارد گفت: مثلا مردم به هنگام بی‌آبی نماز باران می‌خوانند تا باران ببارد و بتوانند کشت حاصلخیزتری داشته باشند. این سنت از یک باور و یک فرهنگ بسیار قدیمی مردم این سرزمین نشئت می‌گیرد.

ارجمند در پایان اظهار کرد: به نظرم رویداد «ایران جان» اتفاقی است که کمک خواهد کرد تا ایران بزرگ‌تری داشته باشیم.