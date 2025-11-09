امیریل ارجمند رویداد ملی «ایران جان» را فرصتی مغتنم برای متمرکز شدن بر ظرفیت‌های داخلی، شناسایی استعداد‌های هر استان و تقویت همبستگی ملی دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان - امیریل ارجمند، بازیگر سینما و تلویزیون  به تشریح ابعاد و مزایای رویداد «ایران جان» در استان خراسان جنوبی پرداخت. ارجمند این طرح را فرصتی مغتنم برای متمرکز شدن بر ظرفیت‌های داخلی، شناسایی استعدادهای هر استان و تقویت همبستگی ملی عنوان کرد.

وی که اصالتا اهل این دیار است، با اشاره به تمایل ناخودآگاه جامعه به تمرکز بر رویدادهای خارج از مرزها گفت: «ایران جان» می‌تواند نگاه مردم را به سوی پتانسیل‌های کمتر دیده‌شده داخل کشور، به‌ویژه جاذبه‌های تاریخی و فرهنگی غنی خراسان جنوبی معطوف سازد.

ارجمند درباره رویداد «ایران جان» در خراسان جنوبی اظهار کرد: این طرح باعث می‌شود روی ظرفیت‌های داخلی استان‌های کشور خود متمرکز شویم و استعدادهای موجود در هر استان را شناسایی کنیم. همچنین این اتفاق موجب خواهد شد که اتحاد و همبستگی در بین اقوام مختلف در استان بیشتر شود و به نظرم می‌تواند اتفاق بسیار خوبی باشد.

بازیگر سریال «ناریا» گفت: وقتی رسانه ملی برای مدتی روی برنامه‌های یک استان متمرکز شده و برنامه‌های مختلفی در رابطه با آن ساخته می‌شود و مجریان برنامه‌ها نیز راجع به آن صحبت می‌کنند، می‌تواند برای من مخاطب بسیار خوشایند جلوه کند.

ارجمند در ادامه با اشاره به مزایای رویداد «ایران جان» عنوان کرد: وقتی رسانه برای مدتی روی ظرفیت‌های یک استان متمرکز شود، ناخودآگاه این امر باعث خواهد شد که اطلاعات عمومی مردم در رابطه با آن بالاتر رفته و مردم نسبت به آن مسلط‌تر شوند و چه چیزی می‌تواند بالاتر از این اتفاق باشد.

بازیگر سینما و تلویزیون کشورمان با بیان اینکه متاسفانه برخی اتفاقات موجب شده تا مردم کشورمان روی اتفاقاتی که در خارج از کشور رخ می‌دهد بیشتر متمرکز باشند، اظهار کرد: طرح «ایران جان» می‌تواند این تمرکز مردم را به سمت داخل کشور و به سوی استان‌های خودمان بازگرداند.

وی همچنین گفت: استان خراسان جنوبی دارای سبقه تاریخی و فرهنگی غنی بوده و از ظرفیت‌های گردشگری بسیار زیادی نیز برخوردار است که شناخته نشده‌اند و رویداد «ایران جان» می‌تواند در معرفی و شناسایی این ظرفیت‌ها و همچنین شکوفاشدن آن‌ها بسیار کمک کننده باشد.

این بازیگر همچنین با اشاره برخی سنت‌های حسنه‌ای که در استان خراسان جنوبی وجود دارد گفت: مثلا مردم به هنگام بی‌آبی نماز باران می‌خوانند تا باران ببارد و بتوانند کشت حاصلخیزتری داشته باشند. این سنت از یک باور و یک فرهنگ بسیار قدیمی مردم این سرزمین نشئت می‌گیرد.

ارجمند در پایان اظهار کرد: به نظرم رویداد «ایران جان» اتفاقی است که کمک خواهد کرد تا ایران بزرگ‌تری داشته باشیم.

برچسب ها: امیریل ارجمند ، رسانه ملی ، خراسان جنوبی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۴
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۱ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
باید اشاره به این کرد که بیرجند یکی از پاکترین شهرهای جهان است،و اینو یونسکو تایید کرده چرا که فرهنگ تحسین برانگیز مردم این شهر موجب پاک و تمیز بودن شهرشان شده است به‌طوریکه کوچکترین زباله‌ای در سطح شهر و خیابان‌های آن دیده نمی‌شود و گویا مردم آن اصلا زباله‌ای تولید نمی‌کنند بنابراین دیگر استان‌ها باید این شهر پاک و فرهنگ بی نظیر مردم آن را الگوی خود قرار دهند.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۰ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
همین مونده تو حرف بزنی
۱
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۸ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
فرزند این اب خاک هستندو تبلیغ مهد پدری خودش رو کرده. توچرا میسوزی
Iran (Islamic Republic of)
یک پاکبان
۱۵:۲۴ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
بیرجند در استان خراسان جنوبی یک شهر فرهنگی است که در بین شهرهای استان با داشتن 12دانشگاه، بیشترین تعداد دانشگاه را دارد. برای اجرای طرح‌هایی از قبیل تفکیک پسماند از مبدا یا داشتن شهر تمیز هم، قبل از هر نکته‌ای باید به فرهنگ سازی و همکاری و مشارکت مردم تکیه کرد که خوشبختانه به این علت بیرجند توانست به‌عنوان تمیزترین شهر ایران شناخته شود.»
در تمیزترین شهر ایران نه اثری از زباله رها شده در گوشه شهر و نه آب‌گرفتگی جوی و زشت شدن چهره خیابان بعد از بارندگی شدید وجود دارد. پاکبان‌های شهر با برنامه‌ریزی منظم مشغول کار هستند و شهروندان هم نه ‌تنها وظایف آنان را سنگین نمی‌کنند، بلکه با تمیز نگه‌داشتن شهر سعی دارند پاکبانان را همراهی کنند.
۰
۱
پاسخ دادن
