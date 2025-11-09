سازمان ملل متحد با نزدیک شدن به زمستان نسبت به وخامت اوضاع انسانی در غزه هشدار داد

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد (OCHA) با نزدیک شدن به زمستان نسبت به وخامت اوضاع انسانی در نوار غزه هشدار داده است.

این دفتر تأیید کرد که این وخامت نتیجه ادامه تخریب گسترده زیرساخت‌ها و مسکن ناشی از جنگ اسرائیل علیه نوار غزه است.

این دفتر توضیح داد که صد‌ها هزار خانواده بدون سرپناه، لباس زمستانی یا وسایل گرمایشی با سرما و باران مواجه هستند. سازمان بهداشت جهانی بر لزوم جریان بدون مانع کمک‌های بشردوستانه برای جلوگیری از بدتر شدن فاجعه تأکید کرد.

در همین حال، بالگرد‌های اسرائیلی به شرق خان یونس در جنوب نوار غزه حمله کردند که منجر به شهادت یک نفر شد.

اسرائیل همچنان به نقض توافق آتش‌بس با حماس که از ۱۰ اکتبر به اجرا درآمد، ادامه می‌دهد و بیش از ۱۹۸ مورد نقض در بحبوحه محاصره و محدودیت‌های مداوم ورود کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه ثبت شده است.

در زمینه تخلفات اسرائیل، مقامات سابق آمریکایی به رویترز فاش کردند که اطلاعات آمریکا هشدار‌هایی را به وکلای نظامی اسرائیل در مورد شواهد جنایات جنگی در غزه کشف کرده است.

این اطلاعات نگرانی‌ها را در واشنگتن در مورد رفتار اسرائیل در جنگی که ادعا می‌کرد برای از بین بردن جنگجویان حماس فلسطینی که در زیرساخت‌های غیرنظامی مستقر هستند، ضروری است، تشدید کرد. این نگرانی وجود داشت که اسرائیل عمداً غیرنظامیان و امدادگران بشردوستانه را هدف قرار می‌دهد، جنایت جنگی بالقوه‌ای که اسرائیل به شدت آن را انکار می‌کند.

مقامات بهداشتی در غزه می‌گویند که اسرائیل در طول مبارزات نظامی دو ساله خود بیش از ۶۸۰۰۰ فلسطینی را شهید کرده است.

منبع: RT