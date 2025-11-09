باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

افزایش ۵۵ درصدی حوادث نژادپرستانه در بخش درمان انگلیس + فیلم

اتحادیه پرستاری انگلیس از افزایش ۵۵ درصدی حوادث نژاد پرستارانه در حوزه درمان این کشور خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - بنابر گزارش  این اتحادیه،  فقط در حوزه مربوط به پرستاران حدود هزار حادثه نژاد پرستی در مدت یک سال رخ داد.

 

مطالب مرتبط
افزایش ۵۵ درصدی حوادث نژادپرستانه در بخش درمان انگلیس + فیلم
young journalists club

فوران خشم مردم انگلیس علیه تیم‌های ورزشی رژیم صهیونیستی + فیلم

افزایش ۵۵ درصدی حوادث نژادپرستانه در بخش درمان انگلیس + فیلم
young journalists club

عروسک نخست‌وزیر انگلیس به آتش کشیده شد + فیلم

افزایش ۵۵ درصدی حوادث نژادپرستانه در بخش درمان انگلیس + فیلم
young journalists club

نقشه انگلیسی-آمریکایی برای ساقط کردن دولت مصدق + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
سقوط بالگرد روسیه در ساحل خزر + فیلم
۳۸۷۵

سقوط بالگرد روسیه در ساحل خزر + فیلم

۱۸ . آبان . ۱۴۰۴
پاسخ رهبر معظم انقلاب به چهار پرسش درباره دشمنی آمریکا با ایران + فیلم
۱۷۲۳

پاسخ رهبر معظم انقلاب به چهار پرسش درباره دشمنی آمریکا با ایران + فیلم

۱۸ . آبان . ۱۴۰۴
بسکتبال بازی کردن جولانی با فرماندهان آمریکایی + فیلم
۱۴۰۰

بسکتبال بازی کردن جولانی با فرماندهان آمریکایی + فیلم

۱۸ . آبان . ۱۴۰۴
ماجرای فوتبال بازی کردن شهیدان طهرانی مقدم و حاجی زاده با چینی‌ها + فیلم
۸۹۴

ماجرای فوتبال بازی کردن شهیدان طهرانی مقدم و حاجی زاده با چینی‌ها + فیلم

۱۸ . آبان . ۱۴۰۴
روایت دردناک شاهدان عینی از بمباران مردم به دست شاه + فیلم
۸۱۳

روایت دردناک شاهدان عینی از بمباران مردم به دست شاه + فیلم

۱۸ . آبان . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.