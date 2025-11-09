فلوشیپ درد با اشاره به افزایش چشمگیر مشکلات ستون فقرات در نسل جوان گفت: اکنون بیش از ۸۰ درصد بیماران دیگر نیاز به عمل جراحی ندارند و با استفاده از روش‌های مداخله‌ای و نوین به صورت سرپایی درمان می‌شوند.

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از انجمن بررسی و مطالعه درد در ایران، محمدحسین دلشاد با اشاره به روند روبه‌افزایش مشکلات ستون فقرات در دهه‌های اخیر اظهار کرد: درد‌های کمری و گردنی دیگر محدود به میانسالان نیستند، امروزه بسیاری از بیماران ۳۰ تا ۴۰ ساله به دلیل نشستن‌های طولانی، بی‌تحرکی و ضعف عضلات مرکزی بدن دچار آسیب‌های جدی ستون فقرات می‌شوند.

این فلوشیپ تخصصی درد، با این توضیح که یکی از چالش‌های مهم در درمان بیماران، تأخیر در مراجعه است، تأکید کرد: بسیاری از افراد درد خود را تا مراحل پیشرفته نادیده می‌گیرند و زمانی مراجعه می‌کنند که دیسک بین‌مهره‌ای یا ریشه‌های عصبی تحت فشار قرار گرفته است.

وی افزود: اگر درد تیرکشنده به پا یا دست، بی‌حسی اندام‌ها یا محدودیت حرکت بیش از دو هفته ادامه داشته باشد، باید فوراً به پزشک مراجعه کنند.

دلشاد با اشاره به نقش فناوری در تشخیص دقیق منبع درد گفت: امروزه با MRI، نوار عصب و عضله و تصویربرداری دینامیک می‌توان محل دقیق آسیب را شناسایی کرد و دیگر دوران درمان‌های عمومی و دارو‌های مسکن گذشته است و باید درمان اختصاصی را بر اساس منشأ واقعی درد انجام دهیم.

این متخصص به درمان‌های نوین بدون جراحی اشاره کرد و افزود: اکنون بیش از ۸۰ درصد بیماران دیگر نیاز به عمل جراحی ندارند و با استفاده از روش‌های مداخله‌ای مانند تزریق هدفمند در فضای اپیدورال، بلاک عصبی، اوزون‌تراپی و رادیوفرکوئنسی (RF)، می‌توان بدون بیهوشی و بدون برش جراحی، منبع درد را غیرفعال کرد. این درمان‌ها در اتاق عمل سرپایی انجام می‌شود و بیمار معمولاً همان روز مرخص می‌شود.

وی، بازتوانی و اصلاح سبک زندگی را بخش جدایی‌ناپذیر از درمان دانست و ادامه داد: درمان فقط تزریق نیست؛ فیزیوتراپی تخصصی، تمرینات تقویتی برای عضلات عمقی ستون فقرات و آموزش نحوه صحیح نشستن و ایستادن، در تثبیت نتایج درمان نقش حیاتی دارند.

دلشاد به اهمیت پیشگیری اشاره کرد و گفت: هر نیم‌ساعت کار پشت میز باید با چند دقیقه ایستادن و حرکت همراه باشد. حفظ وزن مناسب، تقویت عضلات مرکزی بدن و استفاده از صندلی استاندارد، از مهم‌ترین راه‌های پیشگیری از کمردرد است که این آموزش‌ها باید از مدارس آغاز شود تا نسل آینده با ستون فقراتی سالم‌تر وارد زندگی بزرگسالی شود.

ستون فقرات ، کمر درد
