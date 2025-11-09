باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - گروه مقاومت فلسطینی حماس روز یکشنبه اسرائیل را مسئول هرگونه درگیری با مبارزانش در شهر رفح در جنوب غزه دانست.

گردان‌های قسام، شاخه نظامی حماس در بیانیه‌ای اعلام کرد: «اشغالگران (اسرائیلی) مسئولیت کامل درگیری با مبارزان ما در رفح را که در منطقه‌ای تحت کنترل اسرائیل از خود دفاع می‌کنند، بر عهده دارند.»

حماس از میانجیگران خواست تا مسئولیت‌های خود را برای تضمین اجرای توافق آتش‌بس و خنثی کردن ادعا‌های اسرائیل مبنی بر نقض توافق برای هدف قرار دادن غیرنظامیان در غزه بر عهده بگیرند.

این هشدار در حالی مطرح می‌شود که به گزارش کانال خبری القاهرة مصر، اسرائیل همچنان از اعطای اجازه خروج به مبارزان حماس که در رفح هستند، علیرغم تلاش‌های میانجیگران برای حل این مشکل خودداری می‌کند.

برآورد‌ها نشان می‌دهد که نزدیک به ۲۰۰ مبارز حماس در مناطق تحت کنترل اسرائیل در رفح هستند. این گروه فلسطینی از میانجیگران خواسته است که برای آنها گذرگاه امن فراهم کنند.

به گزارش روزنامه هاآرتص اسرائیل، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی روز دوشنبه گفت که «اجازه عبور امن ۲۰۰ عضو حماس» را به مناطق تحت کنترل فلسطین نخواهد داد.

روز سه‌شنبه، ایال زمیر، رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل گفت که اعضای حماس در ازای بقایای هدار گلدین، سرباز اسرائیلی که در سال ۲۰۱۴ کشته شد، آزاد خواهند شد. با این حال، زمیر در یک جلسه امنیتی روز پنجشنبه گفت که هیچ توافقی با حماس در این مورد وجود نخواهد داشت.

حماس پیش از این روز یکشنبه اعلام کرده بود که قصد دارد بقایای گلدین را ساعت ۲ بعد از ظهر به وقت محلی (۱۲:۰۰ به وقت گرینویچ) منتقل کند.

این گروه بار دیگر بر تعهد خود به توافق آتش‌بس غزه تأکید کرد و خواستار پرسنل و تجهیزات فنی بیشتر برای کمک به تسریع بازیابی بقایای اسرا شد.

حماس از زمان اجرای آتش‌بس در ۱۰ اکتبر، ۲۰ اسیر اسرائیلی را زنده آزاد کرده و بقایای ۲۵ نفر از ۲۸ نفر، که اکثر آنها اسرائیلی بودند را تحویل داده است. با این حال، اسرائیل ادعا کرد که یکی از اجساد دریافت شده با هیچ یک از اسرای فهرست شده آن مطابقت ندارد.

مرحله اول توافق آتش‌بس شامل آزادی اسرای اسرائیلی در ازای زندانیان فلسطینی است. این طرح همچنین بازسازی غزه و ایجاد یک سازوکار حکومتی جدید بدون حماس را در نظر دارد.

طبق اعلام وزارت بهداشت غزه، از اکتبر ۲۰۲۳، جنگ نسل‌کشی اسرائیل بیش از ۶۹۰۰۰ نفر را به شهادت رسانده و بیش از ۱۷۰۶۰۰ نفر را زخمی کرده است.

