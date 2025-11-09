باشگاه خبرنگاران جوان- به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فرهنگ و هنر، آیین یادبود احمد پژمان، آهنگساز و موسیقیدان برجسته ایرانی، از ساعت ۱۶ روز پنجشنبه ۲۲ آبان در فرهنگسرای اندیشه برگزار می‌شود. این مراسم با همکاری معاونت هنری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، فرهنگسرای سرو، نشریه‌ی باترانه و برنامه‌ی هزار صدا برنامه‌ریزی شده است.

در این برنامه، استادان برجسته‌ای، چون هوشنگ کامکار و وارطان ساهاکیان به ایراد سخنرانی خواهند پرداخت و علیرضا میرعلی‌نقی، پژوهشگر موسیقی ایران نیز در این مراسم حضور خواهد داشت. همچنین، چند گروه موسیقی کلاسیک و آوازی به اجرای قطعاتی از آثار زنده‌یاد پژمان خواهند پرداخت.

از دیگر بخش‌های این برنامه، پخش بخش‌هایی از یک گفت‌وگوی منتشرنشده با احمد پژمان و اثری از هوشنگ کامکار است که به یاد آن استاد فقید ساخته شده است. همچنین ویدئویی از مراسم خاکسپاری احمد پژمان نیز در این آیین به نمایش درخواهد آمد.

ورود به این مراسم برای عموم آزاد است و علاقه‌مندان می‌توانند در این برنامه فرهنگی و هنری شرکت کنند تا یاد و خاطره‌ی این استاد فقید موسیقی را گرامی بدارند.