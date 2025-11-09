شهروندخبرنگار ما فیلمی از برداشت پرتقال از باغ‌های روستای آسیابسر شهرستان قائمشهر استان مازندران را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - با شروع فصل سرد سال و آغاز پاییز، پرتقال تامسون به عنوان یکی از میوه‌های فصل به میزان بیشتری در بازار‌های میوه و تره‌بار دیده می‌شوند. از سوی دیگر این میوه‌های تازه و خوشمزه از خواص بی‌شماری برخوردار بوده و تغذیه سالم را برای انسان فراهم می‌کنند. این میوه به دلیل طعم خوب، عطر و طراوتی که دارند، مورد استقبال عمومی قرار گرفته است. هم اکنون برداشت میوه پرتقال تامسون در باغ‌های روستای آسیابسر در شهرستان قائمشهر استان مازندران آغاز شده و باغداران توانستند با مراقبت‌ها و رسیدگی به باغ مرکبات، محصول را به موقع برداشت نماید. گفتنی است این محصول آقای سعید گراییلی باغدار زحمت کش استان مازندران پرورش یافته است. شغل مردم این روستا کشاورزی؛ باغداری و دامداری است. علاوه بر این مهم‌ترین محصولاتشان برنج، انواع مرکبات، صیفی‌جات، کلزا و تولیدات دامی است. 
شهروندخبرنگار ما فیلمی را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: سالار خطیر - مازندران

