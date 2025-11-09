نمایشگاه طراحی و تصویرسازی «ایران‌دخت» در نگارخانه سیمرغ سمنان افتتاح شد و آثار خلاقانه دانشجویان دانشکده ملی مهارت دختران را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سیده نسترن حسن آبادی _مظاهر خیرخواهان، سرپرست دانشگاه ملی مهارت استان سمنان، با اشاره به اهمیت پیوند میان مهارت و هنر گفت: نمایشگاه امروز، نمونه‌ای از خلاقیت و پشتکار دانشجویان ماست که نشان می‌دهد آموزش فنی در کنار رشد هنری، مسیر موفقیت نسل جوان را هموار می‌کند.

همچنین  فاطمه نعیمی، رئیس دانشکده ملی مهارت دختران سمنان، بر اهمیت پرورش مهارت‌های هنری در کنار آموزش‌های فنی تأکید کرد و افزود: تنوع آثار از طراحی‌های کلاسیک تا تصویرسازی‌های نوآورانه، بیانگر استعداد و انگیزه بالای دانشجویان ماست.

