باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - بر اساس گزارش رسانه‌های عبری زبان، استیو ویتکاف و جرد کوشنر، فرستادگان ویژه آمریکا، فردا به فلسطین اشغالی سفر خواهند کرد. هدف از این سفر که توسط سازمان رادیو و تلویزیون رژیم صهیونیستی تأیید شده، حل «بحران رفح» و پیگیری اجرای طرح موسوم به «طرح ترامپ» عنوان شده است.

این سفر در پی توافق آتش‌بس ۱۰ اکتبر گذشته میان حماس و رژیم صهیونیستی صورت می‌گیرد که بر اساس طرح ترامپ به اجرا درآمد.

بر اساس آمار‌های منتشر شده، در جریان این جنگ بیش از ۶۸ هزار فلسطینی شهید و بیش از ۱۷۰ هزار نفر مجروح شدند. این آمار نشان‌دهنده ابعاد فاجعه‌بار انسانی در نوار غزه است که با حمایت مستقیم واشنگتن صورت گرفت.

منبع: الجزیره