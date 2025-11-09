رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ، از کشف بیش از هزار قطعه لوازم یدکی خارجی قاچاق خودرو به ارزش ۱۳۰ میلیارد تومان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ سردار مهدی افشاری، رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ گفت: با اقدامات اطلاعاتی مشخص شد مقادیری کالای قاچاق خارجی در انباری در شهرک صنعتی کاوه تخلیه و دپو شده که توسط خودرو‌های شوتی از شهر‌های جنوبی به اطراف تهران و سپس توسط وانت به این مکان منتقل شده است.

این مقام ارشد انتظامی، عنوان داشت: با هماهنگی از سوی مرجع قضائی تیمی از مأموران برای بازرسی، به محل اعزام شدند که در نتیجه یکهزار و ۲۷۵ قطعه انواع لوازم یدکی خودرو (سپر، درب موتور، اگزوز و غیره) کشف و ضبط شد که هیچکدام اسناد معتبر گمرکی نداشتند.

این مقام پلیسی بابیان اینکه کارشناسان ارزش ریالی اموال کشف شده را ۱۳۰ میلیارد ریال اعلام کرده‌اند، اضافه کرد: با سرمایه گذاری در ورود و خروج کالای قاچاق و ارز نابودی صنایع کشور را هدف نگیرید. از شهروندان درخواست کرد در صورت مشاهده هرگونه قاچاق و یا احتکار کالا با این پلیس به شماره‌های ۰۲۱۶۶۷۴۷۳۴۳ و یا ۰۹۹۹۹۸۷۱۳۹۲ تماس بگیرند.

منبع: پلیس