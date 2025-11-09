شهردار منطقه ۱۰ تهران از تحقق صددرصدی برنامه، منابع و بودجه دو پروژه زیرساختی مهم در حوزه خدمات شهری خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان- مهدی اخالصنایع با اعلام این خبر گفت: «دو پروژه کلیدی شامل تخریب و نوسازی بازار میوه و ترهبار آذرشهر و احداث بازار میوه و ترهبار محله بریانک با تأمین کامل منابع و برنامهریزی دقیق در مسیر اجرا قرار گرفتهاند.»
به گفته شهردار منطقه، هر یک از این بازارها با زیربنای حدود ۹۰۰ مترمربع و شامل سه غرفه پروتئینی، میوه و بازرگانی طراحی شده و با اعتبار چهار میلیارد تومان برای هر پروژه ساخته میشود.
اخالصنایع افزود: «این پروژهها با هدف ارتقای کیفیت دسترسی شهروندان به خدمات روزمره، ساماندهی شبکه توزیع و بهبود محیط محلی اجرا میشوند و نقش مهمی در افزایش رفاه اهالی دارند.»
او تأکید کرد: «تأمین کامل بودجه و شروع عملیات اجرایی این دو بازار نشاندهنده اراده مدیریت شهری برای پیشبرد پروژههای مؤثر و ملموس در محلات منطقه ۱۰ است.»