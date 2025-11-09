باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از روابط‌عمومی سازمان میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران؛ مهدی بختیاری‌زاده با اشاره به تغییرات اساسی در میادین و بازار‌های تره‌بار در حوزه ارتقای کیفیت محصولات و همچنین تغییر فضای بصری غرف گفت: خوشبختانه بعد از اعلام نتایج مزایده غرف سازمان، برندگان اقدام به عقد قرارداد با سازمان کرده و فعالیت خود را در میادین و بازار‌ها شروع کرده‌اند.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر تمامی بهره‌برداران، تولیدکنندگان و تأمین کنندگان در غرف سازمان مستقر شده‌اند؛ افزود: در دور جدید فعالیت غرف سازمان به موضوعاتی مانند افزایش کیفیت ارائه محصولات تاکید ویژه داریم.

مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران ادامه داد: همچنین موضوعات دیگری مانند نحوه ارائه محصولات، نظافت و زیبایی بصری بازارها، غرف و آراستگی پرسنل فعال در بازار‌ها و میادین مد نظر قرار گرفته است.

وی همچنین بیان کرد: یکی دیگر از تاکیداتی که در این دوره به بهره‌برداران غرف انجام شده تکریم ارباب رجوع و ارتقای کیفیت رفتاری پرسنل غرف است.

بختیاری‌زاده یادآور شد: یکی دیگر از برنامه‌های سازمان در این دوره همکاری با زنجیره تأمین بیشتر از گذشته است کما اینکه در یکی، دو سال اخیر نیز رویکرد سازمان میادین همین مساله بوده است و در نظر داریم تا این همکاری وسیع‌تر از قبل باشد.

وی تاکید کرد: همکاری سازمان میادین با زنجیره تأمین مواد غذا در حوزه‌هایی مانند تأمین کالا‌های اساسی و محصولات پروتئینی بیش از پیش خواهد بود.