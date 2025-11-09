سرپرست کاروان ایران در بازی‌های همیستگی کشور‌های اسلامی روند میزبانی عربستان را رو به جلو توصیف کرد و گفت: اشکالاتی در میزبانی وجود دارد که در حال رفع شدن است.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمد تابع سرپرست کاروان سفیران اقتدار امروز یکشنبه درخصوص میزبانی ریاض از ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی گفت: روند برگزاری بازی‌ها مناسب و رو به جلو است. برنامه مسابقات روزانه در اپلیکیشن بازی‌ها به‌روز رسانی می‌شود. میزبان روند خوبی را در پیش گرفته و انشاالله به شرایط مطلوب مربیان و ورزشکاران نزدیک شود. البته اشکالاتی وجود دارد که در حال رفع شدن است.

وی درخصوص عملکرد کاروان ایران تاکنون گفت: مسابقات رشته‌های توپی قبل از افتتاحیه شروع شده و امروز و فردا روز‌های متفاوتی داریم و ورزشکاران در حال طی کردن مراحل بعدی حضور خود در مسابقات هستند. امیدواریم خبر‌های خوشی برای مردم ایران داشته باشیم و بهترین جایگاه توسط ورزشکاران‌مان کسب شود.

سرپرست کاروان ایران در واکنش به گرم نشدن تنور مسابقات و اینکه این اتفاق در آستانه هفته دوم رخ می‌دهد، گفت: بله. هنوز تنور مسابقات گرم نشده و علت هم به محدودیت‌های میزبان برمی‌گردد. هر رشته تنها سه روز زودتر از مسابقات وارد دهکده بازی‌ها می‌شود. تیم‌های ورزشی ما نیز با همین روند وارد دهکده می‌شوند و امیدواریم در نهایت به مدال‌آوری برسیم.

تابع در پاسخ به پیش‌بینی‌اش از کسب نخستین مدال کاروان ایران گفت: انشاالله بهترین اتفاق رخ دهد.

برچسب ها: بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی ، بازی‌های آسیایی
