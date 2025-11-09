باشگاه خبرنگاران جوان _ امروز در جلسه، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران در خوزستان مصوب شد که مدارس ابتدایی و متوسطه اول در شهرهای آلوده به صورت به صورت غیرحضوری باشد.
سید مهران علمالهدایی، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خوزستان در پایان جلسه ستاد مدیریت بحران استان در جمع رسانهها اظهار کرد: با توجه به گزارش سازمان هواشناسی مبنی بر تداوم وضعیت پایداری جوی و ثبات آلودگی هوا، مقرر شد مدارس مقاطع ابتدایی و متوسطه اول تا پایان هفته آینده بهصورت مجازی برگزار شوند.
وی افزود: مدارس مقطع دوم متوسطه، ادارات و دانشگاههای استان طبق روال معمول و بهصورت حضوری و تماموقت فعالیت خواهند داشت.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خوزستان تصریح کرد: شهرهای ایذه، باغملک، دزپارت، صیدون، لالی، الوار گرمسیری و سردشت از تصمیم تعطیلی مقاطع ابتدایی و متوسطه اول مستثنا هستند.
علمالهدایی گفت: پایش وضعیت آلودگی هوا بهصورت مستمر توسط سازمان هواشناسی و ادارهکل حفاظت محیط زیست خوزستان انجام میشود و در صورت هرگونه تغییر در شرایط جوی، تصمیمگیریهای لازم متناسب با وضعیت جدید در نظر گرفته خواهد شد.