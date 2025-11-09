دستورالعمل اجرایی انتخابات شورای دانش آموزی در راستای تحقق سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و با توجه به نقش شورا‌های دانش‌آموزی، با امضای وزیر آموزش و پرورش برای اجرا ابلاغ شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - با استناد به راهکار ۱۳.۲ سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و با توجه به نقش شورا‌های دانش‌آموزی به عنوان یکی از ارکان مهم مدرسه در راستای تحقق اصل دانش‌آموزمحوری و مشارکت مؤثر دانش‌آموزان در تصمیم‌گیری، تصمیم‌سازی و حل مسئله، دستورالعمل موضوع ماده ۲۰ آیین‌نامه اجرایی مدارس مصوب سال ۱۴۰۰ کمیسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش، با امضای علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش برای اجرا به ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها ابلاغ شد.

بیست و هشتمین دوره انتخابات شورا‌های دانش‌آموزی مدارس در سال ۱۴۰۴، روز سه شنبه ۲۰ آبان با شعار محوری «شورای دانش‌آموزی، پرچمدار حل مسئله، برای ایران مقتدر» برگزار می‌شود.

زمینه‌سازی برای مسئله‌یابی و تلاش برای حل مسئله در میان دانش‌آموزان، تمرین مشارکت‌جویی و مسئولیت‌پذیری و تقویت روحیه انتقادپذیری، تحکیم و تعمیق ارزش‌ها و باور‌های دینی، آموزه‌های سیاسی و اجتماعی در بین دانش‌آموزان، تکریم عملی شخصیت دانش‌آموزان و تقویت خودباوری و اعتمادبه‌نفس آنان، توجه عملی به مطالبات و خواسته‌های دانش‌آموزان در چارچوب مقررات، قوانین و آیین‌نامه‌های اجرایی مدارس، از اهداف این شورا است.

