قوه قضاییه اظهارات رسایی نماینده مجلس در مورد انتصاب مجدد یک دادستان دستگیر شده را نادرست دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان - قوه قضاییه اعلام کرد: حجت‌الاسلام حمید رسایی صبح امروز (یکشنبه هجدهم آبان) با قرار گرفتن پشت تریبون مجلس شورای اسلامی با طرح ادعایی، خطاب به رئیس قوه قضاییه از وی خواست در مورد دادستانی که دو سال پیش به جرم فساد برکنار شده و امسال دادستان شهر دیگری شده است، توضیح دهد.

بلافاصله پس از طرح ادعای صورت گرفته پشت تریبون رسمی مجلس شورای اسلامی، مطلب بیان شده، مورد صحت‌سنجی و بررسی قرار گرفت.

واکاوی‌ها و بررسی‌ها، نشان می‌دهد ادعای حجت‌الاسلام رسایی در مورد انتصاب مجدد دادستان دستگیر شده، مقرون به صحت و درستی نیست.

اما فردی که مدنظر حجت‌الاسلام رسایی است، در تیرماه سال ۱۴۰۲ در یکی از شهر‌های شمالی کشور، در راستای تاکیدات رئیس قوه قضاییه ناظر بر شدت عمل در مقابله با فساد درون قوه‌ای، در چارچوب ضوابط، بازداشت برخورد قانونی و از دستگاه قضایی منفک شد.

همچنین نامبرده اکنون فاقد هرگونه سمت قضایی و غیرقضایی در عدلیه است.

قطعاً ایراد سخنانی که مستند به اخبار جعلی است، آن هم از تریبون مجلس شورای اسلامی، امری خلاف و مغایر با همبستگی ملی و همگرایی قوای سه‌گانه است.