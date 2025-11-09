در راستای توافق آتش‌بس، صلیب سرخ دقایقی پیش جسد یک اسیر اسرائیلی دیگر را از حماس تحویل گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی -  شبکه الجزیره گزارش داد که گردان‌های القسام (شاخه نظامی حماس) جسد یک اسیر اسرائیلی دیگر را به صلیب سرخ تحویل داده است. 

حماس ظهر امروز اعلام کرده بود که جسد یک نظامی اسرائیلی به نام «هدار گلدین» را که روز شنبه در شهر رفح پیدا شده بود، بازمی‌گرداند.

جسد این سرباز اسرائیلی که در جریان جنگ سال ۲۰۱۴ اسیر شده بود، روز گذشته از تونلی در شهر رفح در جنوب غزه پیدا شد. عملیات بیرون آوردن جسد پس از آن انجام شد که مقامات صهیونیست به اعضای القسام، به همراه تیم‌هایی از کمیته بین‌المللی صلیب سرخ اجازه دادند برای جستجوی بقایای گلدین وارد رفح شوند.

این اولین عملیات جستجوی گزارش شده در رفح از زمان برقراری آتش‌بس غزه در مهرماه بود. این شهر جنوبی غزه همچنان تا حد زیادی تحت کنترل رژیم صهیونیستی قرار دارد و ساکنان آن هنوز اجازه بازگشت به خانه‌های خود را ندارند، زیرا هنوز به عنوان یک منطقه ممنوعه تعیین شده است.

گلدین در تابستان سال ۲۰۱۴ توسط رزمندگان حماس در رفح اسیر شد. حماس بعداً اسارت او را اعلام کرد و تفنگ او را به عنوان غنیمت جنگی به نمایش گذاشت، در حالی که ارتش صهیونیستی اعلام کرد که او کشته شده است.

منبع: الجزیره

