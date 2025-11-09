مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان غربی گفت: تا پایان مهر ماه، بیش از ۱۸ هزار میلیارد ریال عوارض ارزش افزوده در استان توزیع شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ الیاس گندمی _ مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان غربی در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه تا پایان مهر ماه سال جاری، بیش از ۱۸ هزار و ۱۹۵ میلیارد ریال عوارض ارزش افزوده در آذربایجان غربی توزیع شده است افزود: بیش از ۱۱ هزار و ۷۲۷ میلیارد ریال از این مبلغ به حساب شهرداریهای استان واریز شده است. همچنین بیش از ۵ هزار و ۶۶۷ میلیارد ریال به حساب دهیاریهای استان و بیش از ۵۶۸ میلیارد ریال به حساب عشایر آذربایجان غربی واریز شده است.
جعفر پورمختار با اعلام اینکه سهم روستاهای فاقد دهیاری به حساب فرمانداری شهرستان مربوطه واریز میشود تا با مشارکت سایر دستگاههای اجرایی مربوطه برای امور عمرانی و آبادانی همان روستاها هزینه شود، ادامه داد: از محل تسهیم عوارض ۷ ماهه ۱۴۰۴، برای روستاهای فاقد دهیاری نیز نزدیک به ۲۳۱ میلیارد ریال به حساب فرمانداریهای استان واریز شده است.
وی با بیان اینکه تا پایان ماه هفتم؛ ۵ هزار و ۷۹۰ میلیارد ریال از محل تسهیم عوارض در شهرستان ارومیه توزیع شده است، اظهار کرد: شهرداریهای شهرستان ارومیه سهم ۴ هزار و ۱۱۱ هزار میلیارد ریالی از این تسهیم عوارض داشتند.
این مسئول اضافه کرد: به حساب دهیاریهای این شهرستان بیش از یک هزار و ۵۰۱ میلیارد ریال، امور عشایری بیش از ۹۱ میلیارد ریال و برای روستاهای فاقد دهیاری شهرستان ارومیه نیز؛ بیش از ۸۵ میلیارد ریال به حساب فرمانداریها برای توزیع واریز شده است