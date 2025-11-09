شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از تاخیر در حساب کالابرگ فروشندگان ابراز نارضایتی کرد و خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - این روز‌ها تعدادی از فروشگاه‌های کشور که در اجرای طرح کالابرگ الکترونیک به مشتریان خدمات ارائه می‌دهند؛ تاخیر در واریز کامل وجه قابل پرداخت کالابرگ به حساب آنهاست. 
به گفته شهروند خبرنگار ما مدت یک ماه است که واریز این طرح به تاخیر افتاده و مشکلاتی را برای آنها به وجود آورده است.

متن پیام شهروندخبرنگار

با سلام و احترام سامانه رفاه کالابرگ باسلام وخسته نباشد همه زحمت کشان رسانه ما فروشنده هستیم واریز دیر کرد کالابرگ خیلی ناراضی کننده هست یک ماه است هروقت زنگ می‌زنیم به نتیجه نرسیده است. ما وسط اجاره نشین اجاره مغازه ماهی ۵۰ میلیون چه کنیم. لطفا خواهش می‌کنم حرف دلمان را به اربابان رجوع اعلام بفرمایید خدا پشت پناهتان باشد ممنون

برچسب ها: کالابرگ ، تاخیر در واریز ، سوژه خبری
خبرهای مرتبط
ماجرای تاخیر در واریز کالابرگ چیست؟
مشکلات تاخیر در واریز کالابرگ از زبان شهروندخبرنگار
پیگیری شد؛
پرداخت مرحله جدید کالابرگ به زودی
اخبار پیشنهادی
