همراه اول با حضور در «کیش اینوکس ۱۴۰۴» در نظر دارد جایگاه خود را از یک اپراتور صرف ارتباطی به بازیگری مؤثر در زیست‌بوم فناوری و سرمایه‌گذاری کشور ارتقا دهد.

باشگاه خبر نگاران جوان - دوازدهمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک، بیمه، خصوصی‌سازی و معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری کشور (کیش اینوکس) با شعار کشف آینده از ۱۹ تا ۲۲ آبان ۱۴۰۴ با مشارکت همراه اول در مرکز نمایشگاه‌های بین‌المللی جزیره کیش برگزار می‌شود.

همراه اول به عنوان یک شرکت پیشرو در زمینه فناوری‌های نوین در کشور، نوآوری‌های خود در زمینه‌های امور مالی و پرداخت، بیمه، امور سهام و سبدگردانی، سرمایه‌گذاری جسورانه و مشارکت‌های بخش خصوصی را به نمایش می‌گذارد.

راهکار‌ها و سرویس‌هایی که توسط اپراتور اول تلفن همراه کشور در این نمایشگاه ارائه می‌شود در زمینه‌های شهر دیجیتال، چت‌بات بانکی، تبلیغات هوشمند، اپلیکیشن همراه من، فین‌تک، کنسول API، و سیم‌پوز هست.

بازو‌های سرمایه‌گذاری جسورانه همراه اول، شامل حرکت اول و همراه فاند در کنار شرکت‌های ستاره اول، آی‌بیمه، سبدگردانی انتخاب اول، آرمان سرمایه و مبین‌نت، اعضای خانواده بزرگ همراه اول هستند که در غرفه این شرکت حضور دارند.

همچنین پلتفرم توریسم و شهر هوشمند به عنوان راهکار‌های ارائه شده توسط همراه اول برای مسائل کلان در این نمایشگاه قابل بازدید هستند.

در بخش رویداد‌ها نیز، نشست تخصصی «سرمایه‌گذاری جایگزین با تمرکز بر سرمایه‌گذاری جسورانه و سرمایه‌گذاری خصوصی؛ فرصت‌ها و چالش‌ها» با مشارکت مجموعه همراه اول روز چهارشنبه ۲۱ آبان از ساعت ۱۳ تا ۱۴:۳۰ در سالن خوارزمی مرکز همایش‌های بین‌المللی جزیره کیش برگزار می‌شود.

حضور بزرگترین اپراتور تلفن همراه خاورمیانه در کیش اینوکس ۱۴۰۴، نشان‌دهنده جهت‌گیری این شرکت به‌سوی نقش‌آفرینی گسترده‌تر در اکوسیستم فناوری و سرمایه‌گذاری کشور است. 

تمرکز بر راهکار‌هایی مانند فین‌تک، شهر هوشمند و پلتفرم‌های دیجیتال، بیانگر حرکت همراه اول از یک اپراتور ارتباطی به یک بازیگر فناور و داده‌محور است که می‌کوشد ارتباط میان زیرساخت‌های ارتباطی و نیاز‌های اقتصادی و دیجیتال را بازتعریف کند.

برچسب ها: زیست بوم فناوری ، سرمایه گذاری ، اپراتور همراه اول
خبرهای مرتبط
استفاده از هوش مصنوعی کنترل می‌شود؟
زیست‌بوم‌ دیجیتال؛ کلید رفع سردرگمی مردم در سامانه‌های متعدد
توسعه حوزه ارتباطات بدون سرمایه‌گذاری بخش خصوصی ممکن نیست
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
چگونه بفهمیم حساب واتس‌اپ ما هک شده است؟
اجرای سیاست‌های تشویقی برای فرزند آوری/ نرخ باروری در مناطق شمالی تهران پایین‌تر از جنوبی است
روش جدید درمان سرطان با از کار انداختن گیرنده‌های چشایی آن
نباید در فضای مجازی تابع قوانین دیگر کشور‌ها باشیم
۵ فایده شگفت‌انگیز ماهی که فراتر از امگا ۳ هستند
اصلاح نظام تصمیم‌گیری/ تصمیم‌گیری فوری برای بحران‌های فوری اقتصاد در دستگاهی فرابخشی
هندی‌ها از هوا، آب تولید کردند
چاپ کاغذی پایان‌نامه و رساله در دانشگاه تهران ممنوع شد
نشان عالی کیفیت در صنعت اپراتوری به مدیرعامل همراه اول اعطاء شد
چالش تغییر اقلیم نیاز به سند دانش‌بنیان و دانشکده میان‌رشته‌ای دارد
آخرین اخبار
۵ فایده شگفت‌انگیز ماهی که فراتر از امگا ۳ هستند
آیا تکیه بر هوش مصنوعی به یادگیری آسیب می‌رساند؟
چگونه بفهمیم حساب واتس‌اپ ما هک شده است؟
مؤثرترین رژیم غذایی برای سلامت مثانه
کشف عامل کلیدی توسعه سرطان ریه در مراحل اولیه
تصویر نادر کاوشگر چینی از دنباله‌دار 3I/ATLAS هنگام نزدیک شدن به مریخ
چاپ کاغذی پایان‌نامه و رساله در دانشگاه تهران ممنوع شد
نوآوری و سرمایه‌گذاری؛ محور حضور همراه اول در کیش اینوکس ۱۴۰۴
دستورالعمل اجرایی انتخابات شورای دانش‌آموزی ابلاغ شد
نباید در فضای مجازی تابع قوانین دیگر کشور‌ها باشیم
بیش از ۸۰ درصد بیماری‌های ستون فقرات نیاز به عمل جراحی ندارد
اجرای سیاست‌های تشویقی برای فرزند آوری/ نرخ باروری در مناطق شمالی تهران پایین‌تر از جنوبی است
نشان عالی کیفیت در صنعت اپراتوری به مدیرعامل همراه اول اعطاء شد
اصلاح نظام تصمیم‌گیری/ تصمیم‌گیری فوری برای بحران‌های فوری اقتصاد در دستگاهی فرابخشی
روش جدید درمان سرطان با از کار انداختن گیرنده‌های چشایی آن
دستورالعمل برگزاری «جشنواره مدرسه‌ای نقشینه» ابلاغ شد
لزوم بهره‌گیری از ظرفیت ایران در زمینه گردشگری سلامت/ جایگاه طب ایرانی در درمان ناباروری
تأکید بر گسترش همکاری‌های علمی و دانشگاهی ایران و روسیه
جشنواره بین‌المللی عکس «ایران جوان» برگزار می‌شود
دارو‌های مسکن می‌توانند علت سردرد باشند!
چالش تغییر اقلیم نیاز به سند دانش‌بنیان و دانشکده میان‌رشته‌ای دارد
هندی‌ها از هوا، آب تولید کردند
بیماران دیابتی می‌توانند در حد اعتدال از قند و شیرینی استفاده کنند
آموزش ترکیبیات باید وارد کتاب‌های درسی شود+ فیلم
ایران در مسیر از دست دادن استعداد‌های طلایی+ فیلم
آغاز دور جدید حراج شماره‌های رند همراه اول
پیراهن تیم ملی فوتسال دانش‌آموزان رونمایی شد/ نگاه راهبردی به ورزش مدارس