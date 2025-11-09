با ممنوعیت چاپ و انتشار پایان‌نامه و رساله به صورت کاغذی از این پس هیچ‌یک از واحد‌های دانشگاه تهران، مجاز به الزام دانشجو به ارائه نسخه چاپی نیستند.

باشگاه خبرنگاران جوان - چاپ و انتشار پایان‌نامه و رساله به صورت کاغذی در دانشگاه تهران ممنوع شد.

با توجه به سامانه‌سپاری کامل فرآیند تصویب و دفاع از پایان‌نامه و رساله در دانشگاه تهران، پایان‌نامه و رساله دانشجویان در تمامی مقاطع تحصیلی دانشگاه تهران، صرفاً به صورت الکترونیکی ارائه می‌شود و هیچ یک از بخش‌های دانشگاه، مجاز به الزام دانشجویان به تهیه نسخه چاپی نیست.

از آنجا که پیش از این، تهیه یک نسخه رساله یا پایان‌نامه برای نگهداری در آرشیو کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه مجاز بود، بر اساس مصوبه ۱۰ آبان ۱۴۰۴، این مورد نیز ممنوع اعلام شد و از این پس، هیچ‌یک از واحدهای دانشگاه تهران، مجاز به الزام دانشجو به ارائه نسخه چاپی نیستند.

برچسب ها: دانشگاه تهران ، پایان نامه
خبرهای مرتبط
دانشگاه فرصتی برای یادگیری، تعامل و مسئولیت‌پذیری اجتماعی
مقابله با آسیب‌های اجتماعی با رویکرد علمی امکان‌پذیر است
از دانشجویان فداکار به ویژه در دفاع مقدس ۱۲ روزه تقدیر می‌شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
چگونه بفهمیم حساب واتس‌اپ ما هک شده است؟
اجرای سیاست‌های تشویقی برای فرزند آوری/ نرخ باروری در مناطق شمالی تهران پایین‌تر از جنوبی است
روش جدید درمان سرطان با از کار انداختن گیرنده‌های چشایی آن
نباید در فضای مجازی تابع قوانین دیگر کشور‌ها باشیم
۵ فایده شگفت‌انگیز ماهی که فراتر از امگا ۳ هستند
اصلاح نظام تصمیم‌گیری/ تصمیم‌گیری فوری برای بحران‌های فوری اقتصاد در دستگاهی فرابخشی
هندی‌ها از هوا، آب تولید کردند
چاپ کاغذی پایان‌نامه و رساله در دانشگاه تهران ممنوع شد
نشان عالی کیفیت در صنعت اپراتوری به مدیرعامل همراه اول اعطاء شد
چالش تغییر اقلیم نیاز به سند دانش‌بنیان و دانشکده میان‌رشته‌ای دارد
آخرین اخبار
۵ فایده شگفت‌انگیز ماهی که فراتر از امگا ۳ هستند
آیا تکیه بر هوش مصنوعی به یادگیری آسیب می‌رساند؟
چگونه بفهمیم حساب واتس‌اپ ما هک شده است؟
مؤثرترین رژیم غذایی برای سلامت مثانه
کشف عامل کلیدی توسعه سرطان ریه در مراحل اولیه
تصویر نادر کاوشگر چینی از دنباله‌دار 3I/ATLAS هنگام نزدیک شدن به مریخ
چاپ کاغذی پایان‌نامه و رساله در دانشگاه تهران ممنوع شد
نوآوری و سرمایه‌گذاری؛ محور حضور همراه اول در کیش اینوکس ۱۴۰۴
دستورالعمل اجرایی انتخابات شورای دانش‌آموزی ابلاغ شد
نباید در فضای مجازی تابع قوانین دیگر کشور‌ها باشیم
بیش از ۸۰ درصد بیماری‌های ستون فقرات نیاز به عمل جراحی ندارد
اجرای سیاست‌های تشویقی برای فرزند آوری/ نرخ باروری در مناطق شمالی تهران پایین‌تر از جنوبی است
نشان عالی کیفیت در صنعت اپراتوری به مدیرعامل همراه اول اعطاء شد
اصلاح نظام تصمیم‌گیری/ تصمیم‌گیری فوری برای بحران‌های فوری اقتصاد در دستگاهی فرابخشی
روش جدید درمان سرطان با از کار انداختن گیرنده‌های چشایی آن
دستورالعمل برگزاری «جشنواره مدرسه‌ای نقشینه» ابلاغ شد
لزوم بهره‌گیری از ظرفیت ایران در زمینه گردشگری سلامت/ جایگاه طب ایرانی در درمان ناباروری
تأکید بر گسترش همکاری‌های علمی و دانشگاهی ایران و روسیه
جشنواره بین‌المللی عکس «ایران جوان» برگزار می‌شود
دارو‌های مسکن می‌توانند علت سردرد باشند!
چالش تغییر اقلیم نیاز به سند دانش‌بنیان و دانشکده میان‌رشته‌ای دارد
هندی‌ها از هوا، آب تولید کردند
بیماران دیابتی می‌توانند در حد اعتدال از قند و شیرینی استفاده کنند
آموزش ترکیبیات باید وارد کتاب‌های درسی شود+ فیلم
ایران در مسیر از دست دادن استعداد‌های طلایی+ فیلم
آغاز دور جدید حراج شماره‌های رند همراه اول
پیراهن تیم ملی فوتسال دانش‌آموزان رونمایی شد/ نگاه راهبردی به ورزش مدارس