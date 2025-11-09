در جلسه اضطراری شورای هماهنگی مدیریت بحران خوزستان، بسته جامع مقابله با آلودگی هوا در سه بازه زمانی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت تصویب شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید محمدرضا موالی‌زاده، روز یکشنبه ۱۸ آبان در جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران استان گفت: دستگاه‌های اجرایی موظفند در کوتاه‌ترین زمان ممکن مصوبات این جلسه برای کاهش آلودگی هوا را اجرایی کنند.

ممنوعیت سوزاندن مزارع و پسماند

 استاندار خوزستان با اشاره به برنامه‌ریزی سه‌بعدی برای کنترل آلاینده‌ها تأکید کرد: سوزاندن بقایای گیاهی و ضایعات کشاورزی به‌طور کامل ممنوع است و با متخلفان برخورد قضایی خواهد شد. 

 وی افزود: سازمان مدیریت پسماند نیز موظف به جمع‌آوری و دفع اصولی زباله‌ها بدون سوزاندن شده و نیشکر موظف به جلوگیری از سوزاندن مزارع خود است.

 سوخت استاندارد و ناوگان حمل‌ونقل

 موالی‌زاده دستور فوری توزیع بنزین یورو۴ در اهواز و شهرهای صنعتی را صادر و اعلام کرد: تا پایان سال جاری تمام استان باید تحت پوشش سوخت استاندارد قرار گیرد. 

 استاندار خوزستان خاطرنشان کرد: تقویت ناوگان حمل‌ونقل عمومی و اجرای سخت‌گیرانه معاینه فنی خودروها در دستور کار قرار گرفته و نظارت بر مراکز معاینه فنی تشدید خواهد شد.

خدمات بهداشتی و آموزشی

 وی از توزیع رایگان شیر و ماسک استاندارد در مناطق آلوده خبر داد و تصریح کرد: تمام هزینه‌های درمانی مرتبط با بیماری‌های تنفسی ناشی از آلودگی هوا رایگان خواهد بود. 

 استاندار خوزستان افزود: با هماهنگی آموزش و پرورش و صداوسیما، برنامه‌های آموزشی از طریق فضای مجازی و رسانه ملی گسترش می‌یابد و مدارس ابتدایی و متوسطه اول تا بهبود شرایط غیرحضوری خواهند بود.

پیگیری بین‌المللی و قضایی آلاینده‌ها

 موالی‌زاده با اشاره به منابع خارجی آلودگی گفت: آتش‌سوزی‌های عمدی در هورالعظیم عراق از طریق دیپلماتیک و با استناد به کنوانسیون رامسر پیگیری می‌شود. 

 وی با بیان اینکه ۶۵ فلر نفتی در شعاع ۲۵ کیلومتری اهواز فعال است تأکید کرد: با دستور رئیس‌جمهور، برنامه زمان‌بندی برای خاموشی این مشعل‌ها در بازه زمانی کوتاه‌تر تدوین شده است.

 استاندار در پایان با تقدیر از همراهی مردم، هشدار داد: در صورت عدم اجرای مصوبات توسط دستگاه‌ها، از مکانیزم‌های قضایی برای وادار کردن آنان به انجام وظایف استفاده خواهد شد و برای حفظ سلامتی مردم با هیچ دستگاه و فردی تعارف نداریم.

منبع روابط عمومی 

برچسب ها: استاندار خوزستان ، آلودگی هوا خوزستان
توضیح دادستان اهواز درباره خودسوزی جوان اهوازی/ شهردار بازداشت شد
شهادت مامور پلیس در عملیات دستگیری سارقان مسلح
بحران تنفس در خوزستان؛ هوای ۲۰ شهر ناسالم است
