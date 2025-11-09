باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - پس از اینکه کمبود کارکنان کنترل ترافیک هوایی هزاران پرواز را در سراسر آمریکا مختل کرد، شرکتهای هواپیمایی این کشور امروز نیز برای کاهش اجباری تعداد پروازها آماده میشوند.
اداره هوانوردی فدرال روز گذشته اعلام کرد که کمبود کارکنان کنترل ترافیک هوایی ۴۲ برج فرودگاهی و سایر مراکز را تحت تأثیر قرار داده و پروازها را در حداقل ۱۲ شهر بزرگ آمریکا به تأخیر انداخته است.
روز گذشته حدود ۱۵۵۰ پرواز لغو و ۶۷۰۰ پرواز با تأخیر مواجه شد، در حالی که روز جمعه ۱۰۲۵ پرواز لغو و ۷۰۰۰ پرواز با تأخیر انجام شد.
در طول تعطیلی دولت آمریکا، ۱۳ هزار کنترلکننده ترافیک هوایی و ۵۰ هزار بازرس امنیتی مجبور به کار بدون حقوق شدهاند.
شان دافی، وزیر حمل و نقل آمریکا میگوید که اگر تعداد بیشتری از کنترلکنندگان پرواز سر کار حاضر نشوند، ممکن است تا ۲۰ درصد پروازها لغو شود.
دولت آمریکا از دهم مهرماه به خاطر عدم تصویب بودجه توسط کنگره تعطیل شده است. در واقع اختلافات عمده میان جمهوریخواهان و دموکراتها بر سر میزان هزینهها و سیاستهای مالی، از جمله برنامههای دفاعی و اجتماعی، مانع تصویب به موقع بودجه شده است. این مسئله موجب تعطیلی دولت شده که طی آن صدها هزار کارمند فدرال به مرخصی اجباری میروند و صدها هزار نفر دیگر بدون دریافت حقوق به کار خود ادامه خواهند داد.
منبع: رویترز