کاوشگر چینی Tianwen-۱ در حین گردش به دور مریخ، لحظه‌ای تاریخی را ثبت کرد و از دنباله‌دار نادر بین‌ستاره‌ای 3I/ATLAS هنگام نزدیک شدن به سیاره سرخ، تصاویری گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - دنباله‌دار ۳I/ATLAS، پس از دنباله‌دار مرموز «اوموآموا» که در سال ۲۰۱۷ مشاهده شد و دنباله‌دار بوریسوف که در سال ۲۰۱۹ کشف شد، سومین جرم بین‌ستاره‌ای تایید شده است که کشف می‌شود. عبور ۳I/ATLAS توجه قابل توجهی را از سوی آژانس‌های فضایی در سراسر جهان به خود جلب کرد و آنها را بر آن داشت تا تمام فضاپیما‌های موجود - از جمله فضاپیما‌های مریخی - را برای مشاهده و مطالعه آن هدایت کنند.

چین زمانی به این تلاش علمی بین‌المللی پیوست که سازمان فضایی ملی چین (CNSA) تصویربرداری موفقیت‌آمیزی از دنباله‌دار توسط Tianwen-۱ را بین ۱ تا ۴ اکتبر اعلام کرد. این کاوشگر از دوربین تصویربرداری با وضوح بالا (HiRIC) خود استفاده کرد که هرچند با وضوح کمی پایین‌تر، اما مشابه دوربین HiRISE ناسا است.

تیم علمی در طول فرآیند مشاهده با چالش‌های فنی قابل توجهی رو‌به‌رو شد. آنها مجبور شدند کاوشگر را از ماموریت اصلی خود که تصویربرداری از سطح درخشان مریخ بود، از مدار پایین به ردیابی یک دنباله‌دار کم‌نور که با سرعت فوق‌العاده ۵۸ کیلومتر در ثانیه در حال حرکت بود و تقریباً ۲۹ میلیون کیلومتر از ما فاصله داشت و قطر آن تنها ۵.۶ کیلومتر بود، منحرف کنند.

در بیانیه‌ای که در ۵ نوامبر منتشر شد، مقامات اداره ملی فضایی چین (CNSA) گفتند: «ما با موفقیت داده‌های گرفته شده توسط دوربین با وضوح بالا را از طریق یک سیستم کاربردی زمینی دریافت، پردازش و نمایش دادیم. تصاویر به وضوح ویژگی‌های متمایز دنباله‌دار، از جمله هسته آن و گیسوی اطراف آن را که قطر آن چندین هزار کیلومتر است، نشان می‌دهند.»

تصویر نادر کاوشگر چینی از دنباله دار ۳I/ATLAS هنگام نزدیک شدن به مریخ

این ماموریت صرفاً یک پیشرفت علمی نبود؛ بلکه به عنوان یک آزمایش فنی حیاتی برای قابلیت‌های کاوشگر چینی نیز عمل کرد. CNSA تأکید کرد که پروژه تصویربرداری از دنباله‌دار، نشان‌دهنده گسترش قابل توجه ماموریت Tianwen-۱ است و به آزمایش قابلیت‌های فنی ماموریت‌های آینده، به ویژه ماموریت آینده Tianwen-۲ که ماه مه گذشته برای جمع‌آوری نمونه از یک سیارک نزدیک به زمین پرتاب شد، کمک می‌کند.

تیان‌ون-۱ اولین ماموریت بین سیاره‌ای چین بود که در ژوئیه ۲۰۲۰ پرتاب شد و در فوریه ۲۰۲۱ به مدار مریخ رسید. این ماموریت با موفقیت چشمگیری همراه بود و مریخ‌نورد ژورونگ در ماه مه ۲۰۲۱ با موفقیت بر سطح مریخ فرود آمد و به مدت یک سال کامل زمینی در منطقه اتوپیا پلانیتیا فعالیت کرد.

منبع: Space.com

برچسب ها: ستاره دنباله دار ، کاوشگر چینی ، مریخ ، سیاره سرخ
خبرهای مرتبط
چرا مریخ جو خود را از دست داده است؟
سیاره سرخ زیر پای کاوشگر چینی‌ها + تصاویر
قدیمی‌ترین پوسته سیاره سرخ کشف شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
چگونه بفهمیم حساب واتس‌اپ ما هک شده است؟
اجرای سیاست‌های تشویقی برای فرزند آوری/ نرخ باروری در مناطق شمالی تهران پایین‌تر از جنوبی است
روش جدید درمان سرطان با از کار انداختن گیرنده‌های چشایی آن
نباید در فضای مجازی تابع قوانین دیگر کشور‌ها باشیم
۵ فایده شگفت‌انگیز ماهی که فراتر از امگا ۳ هستند
اصلاح نظام تصمیم‌گیری/ تصمیم‌گیری فوری برای بحران‌های فوری اقتصاد در دستگاهی فرابخشی
هندی‌ها از هوا، آب تولید کردند
چاپ کاغذی پایان‌نامه و رساله در دانشگاه تهران ممنوع شد
نشان عالی کیفیت در صنعت اپراتوری به مدیرعامل همراه اول اعطاء شد
چالش تغییر اقلیم نیاز به سند دانش‌بنیان و دانشکده میان‌رشته‌ای دارد
آخرین اخبار
۵ فایده شگفت‌انگیز ماهی که فراتر از امگا ۳ هستند
آیا تکیه بر هوش مصنوعی به یادگیری آسیب می‌رساند؟
چگونه بفهمیم حساب واتس‌اپ ما هک شده است؟
مؤثرترین رژیم غذایی برای سلامت مثانه
کشف عامل کلیدی توسعه سرطان ریه در مراحل اولیه
تصویر نادر کاوشگر چینی از دنباله‌دار 3I/ATLAS هنگام نزدیک شدن به مریخ
چاپ کاغذی پایان‌نامه و رساله در دانشگاه تهران ممنوع شد
نوآوری و سرمایه‌گذاری؛ محور حضور همراه اول در کیش اینوکس ۱۴۰۴
دستورالعمل اجرایی انتخابات شورای دانش‌آموزی ابلاغ شد
نباید در فضای مجازی تابع قوانین دیگر کشور‌ها باشیم
بیش از ۸۰ درصد بیماری‌های ستون فقرات نیاز به عمل جراحی ندارد
اجرای سیاست‌های تشویقی برای فرزند آوری/ نرخ باروری در مناطق شمالی تهران پایین‌تر از جنوبی است
نشان عالی کیفیت در صنعت اپراتوری به مدیرعامل همراه اول اعطاء شد
اصلاح نظام تصمیم‌گیری/ تصمیم‌گیری فوری برای بحران‌های فوری اقتصاد در دستگاهی فرابخشی
روش جدید درمان سرطان با از کار انداختن گیرنده‌های چشایی آن
دستورالعمل برگزاری «جشنواره مدرسه‌ای نقشینه» ابلاغ شد
لزوم بهره‌گیری از ظرفیت ایران در زمینه گردشگری سلامت/ جایگاه طب ایرانی در درمان ناباروری
تأکید بر گسترش همکاری‌های علمی و دانشگاهی ایران و روسیه
جشنواره بین‌المللی عکس «ایران جوان» برگزار می‌شود
دارو‌های مسکن می‌توانند علت سردرد باشند!
چالش تغییر اقلیم نیاز به سند دانش‌بنیان و دانشکده میان‌رشته‌ای دارد
هندی‌ها از هوا، آب تولید کردند
بیماران دیابتی می‌توانند در حد اعتدال از قند و شیرینی استفاده کنند
آموزش ترکیبیات باید وارد کتاب‌های درسی شود+ فیلم
ایران در مسیر از دست دادن استعداد‌های طلایی+ فیلم
آغاز دور جدید حراج شماره‌های رند همراه اول
پیراهن تیم ملی فوتسال دانش‌آموزان رونمایی شد/ نگاه راهبردی به ورزش مدارس