باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

نسخه طلایی رفع تیرگی پوست + فیلم

طب ایرانی راهکار‌های متعددی برای رفع تیرگی پوست ارائه می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - در این ویدیو دکتر جعفر غفارزاده، پزشک و متخصص طب ایرانی در مورد معجزه ماسک نخود در از بین بردن لک‌ها و تیرگی پوست صحبت می‌کند.

مطالب مرتبط
نسخه طلایی رفع تیرگی پوست + فیلم
young journalists club

علائمی که نشان از وجود سنگ کیسه صفرا در بدن است + فیلم

نسخه طلایی رفع تیرگی پوست + فیلم
young journalists club

راهکار مناسب برای کنترل استرس + فیلم

نسخه طلایی رفع تیرگی پوست + فیلم
young journalists club

خواص فوق العاده خرمالو برای بدن + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
سقوط بالگرد روسیه در ساحل خزر + فیلم
۳۸۷۵

سقوط بالگرد روسیه در ساحل خزر + فیلم

۱۸ . آبان . ۱۴۰۴
پاسخ رهبر معظم انقلاب به چهار پرسش درباره دشمنی آمریکا با ایران + فیلم
۱۷۲۳

پاسخ رهبر معظم انقلاب به چهار پرسش درباره دشمنی آمریکا با ایران + فیلم

۱۸ . آبان . ۱۴۰۴
بسکتبال بازی کردن جولانی با فرماندهان آمریکایی + فیلم
۱۴۰۰

بسکتبال بازی کردن جولانی با فرماندهان آمریکایی + فیلم

۱۸ . آبان . ۱۴۰۴
ماجرای فوتبال بازی کردن شهیدان طهرانی مقدم و حاجی زاده با چینی‌ها + فیلم
۸۹۴

ماجرای فوتبال بازی کردن شهیدان طهرانی مقدم و حاجی زاده با چینی‌ها + فیلم

۱۸ . آبان . ۱۴۰۴
روایت دردناک شاهدان عینی از بمباران مردم به دست شاه + فیلم
۸۱۳

روایت دردناک شاهدان عینی از بمباران مردم به دست شاه + فیلم

۱۸ . آبان . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.