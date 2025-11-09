صحن علنی شورای شهر شیراز پس از دو هفته تعطیلی رسمی اگرچه با تاخیر آغاز شد اما در همان دقایق اولیه با دست به دست چرخیدن نامه ای در فضای مجازی، تعطیل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - عصر امروز یکشنبه ۱۸ آبانماه، جلسه علنی شورای اسلامی شهر شیراز پس از دو هفته تعطیلی و با حضور دو عضو که پس از ۸۸ روز تعلیقی مجددا به شورا راه پیدا کردند، برگزار شد.
این جلسه که با تأخیری کوتاه آغاز شده بود، بهرغم انتظارها، اما کمتر از ۴۰ دقیقه بعد به پایان رسید.
در ابتدای جلسه و پس از غیبت نفر نخست درخواستدهنده نطق هفتگی، علیاکبر سلطانی عضو دوباره راه یافته به بیان نطق میاندستور پرداخت. با این حال، حین قرائت این نطق، زمزمهها و حاشیههایی در صحن ایجاد شد که آرامش جلسه را بر هم زد و منجر به قطع سخنان وی شد.
در همین هنگام، نامهای منتسب به دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم امکان حضور دو عضو تعلیقشده شورا میان اعضا دستبهدست شد؛ در حالی که تنها ساعاتی پیشتر، حکم دیگری از دیوان عالی عدالت اداری بر بلامانع بودن بازگشت این دو عضو صادر و ابلاغ شده بود.
در پی افزایش تنش، رئیس شورای شهر شیراز با اعلام تنفس ۱۵ دقیقهای تلاش کرد فضای جلسه را آرام کند. پس از پایان تنفس و با ترک بخشی از اعضا، وی اعلام کرد: صحن علنی این هفته شورا تا روشن شدن وضعیت حقوقی موضوع تعطیل خواهد بود و در صورت رفع ابهام، جلسه فوقالعاده شورا در هفته جاری برگزار میشود. در غیر این صورت، اطلاعات تکمیلی به اطلاع رسانهها خواهد رسید.
به این ترتیب، جلسه علنی شورای شهر شیراز که پس از دو هفته تعطیلی از سر گرفته شده بود، بدون رسیدگی به دستورکارها و در سایه حواشی حقوقی و تنش میان اعضا به کار خود پایان داد.
منبع: تسنیم