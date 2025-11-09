باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - محققان با ایجاد نقشه‌های بصری سلولی و مولکولی با وضوح بالا از سرطان ریه قبل و در طول توسعه آن، توانستند پیشرفت بیماری را در مراحل اولیه آن ردیابی کرده و دینامیک مولکولی سلول‌های پیش‌ساز سرطان را درک کنند.

دکتر همام کادارا، استاد آسیب‌شناسی مولکولی ترجمه‌ای، توضیح داد: ما دریافتیم که سلول‌های سرطان ریه در مراحل اولیه در مناطقی با التهاب بالا قرار دارند که توسط سلول‌های پیش‌التهابی احاطه شده‌اند. هدف قرار دادن التهاب با خنثی کردن یک عامل پیش‌التهابی به نام IL-۱B، این سلول‌های پیش‌التهابی سرطان را کاهش می‌دهد. کار ما راه را برای استراتژی‌های جدید برای جلوگیری از بیماری در مراحل اولیه و بهبود کیفیت زندگی بیمار هموار می‌کند.

نقشه‌برداری رونویسی فضایی، نمایش بصری از محل و نحوه بیان ژن‌ها در نمونه‌ها را ارائه می‌دهد. توصیف سلول‌ها و ژن‌ها در ضایعات پیش‌ساز - تغییرات بافتی که می‌توانند به سرطان تبدیل شوند - به محققان این امکان را می‌دهد تا اهداف بالقوه را برای مداخله زودهنگام شناسایی کنند.

محققان رونوشت‌های فضایی ۵۶ ضایعه پیش‌ساز انسانی و نمونه‌های سرطان ریه پیشرفته از ۲۵ بیمار را ایجاد کردند. یافته‌ها با استفاده از مجموعه‌ای مستقل از ۳۶ ضایعه از ۱۹ بیمار، شامل ۴۸۶،۵۱۹ نقطه و ۵.۴ میلیون سلول برای تجزیه و تحلیل، اعتبارسنجی شدند.

نتایج امیدوارکننده برای بیماران مبتلا به سرطان ریه

این مطالعه نشان داد که نواحی التهاب در ضایعات پیش‌ساز حاوی سلول‌های آلوئولی مرتبط با تومور هستند که در مراحل اولیه توسعه سرطان فعال‌تر و گسترده‌تر هستند. این نواحی التهابی همچنین در مدل‌های آزمایشگاهی مشاهده شدند که نشان می‌دهد التهاب ممکن است عامل مستقیمی در توسعه تومور باشد.

یافته‌ها نشان می‌دهد که هدف قرار دادن التهاب، چه به تنهایی و چه در ترکیب با ایمونوتراپی، می‌تواند یک استراتژی امیدوارکننده برای متوقف کردن سرطان ریه در مراحل اولیه و بهبود بقای بیمار باشد.

این مطالعه در مجله Cancer Cell منتشر شده است.

منبع: Medical Express