محققان مرکز سرطان MD Anderson دانشگاه تگزاس کشف کرده‌اند که التهاب ممکن است عامل کلیدی توسعه سرطان ریه در مراحل اولیه باشد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - محققان با ایجاد نقشه‌های بصری سلولی و مولکولی با وضوح بالا از سرطان ریه قبل و در طول توسعه آن، توانستند پیشرفت بیماری را در مراحل اولیه آن ردیابی کرده و دینامیک مولکولی سلول‌های پیش‌ساز سرطان را درک کنند.

دکتر همام کادارا، استاد آسیب‌شناسی مولکولی ترجمه‌ای، توضیح داد: ما دریافتیم که سلول‌های سرطان ریه در مراحل اولیه در مناطقی با التهاب بالا قرار دارند که توسط سلول‌های پیش‌التهابی احاطه شده‌اند. هدف قرار دادن التهاب با خنثی کردن یک عامل پیش‌التهابی به نام IL-۱B، این سلول‌های پیش‌التهابی سرطان را کاهش می‌دهد. کار ما راه را برای استراتژی‌های جدید برای جلوگیری از بیماری در مراحل اولیه و بهبود کیفیت زندگی بیمار هموار می‌کند.

نقشه‌برداری رونویسی فضایی، نمایش بصری از محل و نحوه بیان ژن‌ها در نمونه‌ها را ارائه می‌دهد. توصیف سلول‌ها و ژن‌ها در ضایعات پیش‌ساز - تغییرات بافتی که می‌توانند به سرطان تبدیل شوند - به محققان این امکان را می‌دهد تا اهداف بالقوه را برای مداخله زودهنگام شناسایی کنند.

محققان رونوشت‌های فضایی ۵۶ ضایعه پیش‌ساز انسانی و نمونه‌های سرطان ریه پیشرفته از ۲۵ بیمار را ایجاد کردند. یافته‌ها با استفاده از مجموعه‌ای مستقل از ۳۶ ضایعه از ۱۹ بیمار، شامل ۴۸۶،۵۱۹ نقطه و ۵.۴ میلیون سلول برای تجزیه و تحلیل، اعتبارسنجی شدند.

نتایج امیدوارکننده برای بیماران مبتلا به سرطان ریه

این مطالعه نشان داد که نواحی التهاب در ضایعات پیش‌ساز حاوی سلول‌های آلوئولی مرتبط با تومور هستند که در مراحل اولیه توسعه سرطان فعال‌تر و گسترده‌تر هستند. این نواحی التهابی همچنین در مدل‌های آزمایشگاهی مشاهده شدند که نشان می‌دهد التهاب ممکن است عامل مستقیمی در توسعه تومور باشد.

یافته‌ها نشان می‌دهد که هدف قرار دادن التهاب، چه به تنهایی و چه در ترکیب با ایمونوتراپی، می‌تواند یک استراتژی امیدوارکننده برای متوقف کردن سرطان ریه در مراحل اولیه و بهبود بقای بیمار باشد.

این مطالعه در مجله Cancer Cell منتشر شده است.

منبع: Medical Express

برچسب ها: سرطان ریه ، درمان سرطان
خبرهای مرتبط
با رعایت این نکته‌ها به سرطان ریه مبتلا نمی‌شوید
درمان و پیشگیری از سرطان چگونه ممکن است؟
از تعریف سرطان تا جدیدترین روش های درمان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
چگونه بفهمیم حساب واتس‌اپ ما هک شده است؟
اجرای سیاست‌های تشویقی برای فرزند آوری/ نرخ باروری در مناطق شمالی تهران پایین‌تر از جنوبی است
روش جدید درمان سرطان با از کار انداختن گیرنده‌های چشایی آن
نباید در فضای مجازی تابع قوانین دیگر کشور‌ها باشیم
۵ فایده شگفت‌انگیز ماهی که فراتر از امگا ۳ هستند
اصلاح نظام تصمیم‌گیری/ تصمیم‌گیری فوری برای بحران‌های فوری اقتصاد در دستگاهی فرابخشی
هندی‌ها از هوا، آب تولید کردند
چاپ کاغذی پایان‌نامه و رساله در دانشگاه تهران ممنوع شد
نشان عالی کیفیت در صنعت اپراتوری به مدیرعامل همراه اول اعطاء شد
چالش تغییر اقلیم نیاز به سند دانش‌بنیان و دانشکده میان‌رشته‌ای دارد
آخرین اخبار
۵ فایده شگفت‌انگیز ماهی که فراتر از امگا ۳ هستند
آیا تکیه بر هوش مصنوعی به یادگیری آسیب می‌رساند؟
چگونه بفهمیم حساب واتس‌اپ ما هک شده است؟
مؤثرترین رژیم غذایی برای سلامت مثانه
کشف عامل کلیدی توسعه سرطان ریه در مراحل اولیه
تصویر نادر کاوشگر چینی از دنباله‌دار 3I/ATLAS هنگام نزدیک شدن به مریخ
چاپ کاغذی پایان‌نامه و رساله در دانشگاه تهران ممنوع شد
نوآوری و سرمایه‌گذاری؛ محور حضور همراه اول در کیش اینوکس ۱۴۰۴
دستورالعمل اجرایی انتخابات شورای دانش‌آموزی ابلاغ شد
نباید در فضای مجازی تابع قوانین دیگر کشور‌ها باشیم
بیش از ۸۰ درصد بیماری‌های ستون فقرات نیاز به عمل جراحی ندارد
اجرای سیاست‌های تشویقی برای فرزند آوری/ نرخ باروری در مناطق شمالی تهران پایین‌تر از جنوبی است
نشان عالی کیفیت در صنعت اپراتوری به مدیرعامل همراه اول اعطاء شد
اصلاح نظام تصمیم‌گیری/ تصمیم‌گیری فوری برای بحران‌های فوری اقتصاد در دستگاهی فرابخشی
روش جدید درمان سرطان با از کار انداختن گیرنده‌های چشایی آن
دستورالعمل برگزاری «جشنواره مدرسه‌ای نقشینه» ابلاغ شد
لزوم بهره‌گیری از ظرفیت ایران در زمینه گردشگری سلامت/ جایگاه طب ایرانی در درمان ناباروری
تأکید بر گسترش همکاری‌های علمی و دانشگاهی ایران و روسیه
جشنواره بین‌المللی عکس «ایران جوان» برگزار می‌شود
دارو‌های مسکن می‌توانند علت سردرد باشند!
چالش تغییر اقلیم نیاز به سند دانش‌بنیان و دانشکده میان‌رشته‌ای دارد
هندی‌ها از هوا، آب تولید کردند
بیماران دیابتی می‌توانند در حد اعتدال از قند و شیرینی استفاده کنند
آموزش ترکیبیات باید وارد کتاب‌های درسی شود+ فیلم
ایران در مسیر از دست دادن استعداد‌های طلایی+ فیلم
آغاز دور جدید حراج شماره‌های رند همراه اول
پیراهن تیم ملی فوتسال دانش‌آموزان رونمایی شد/ نگاه راهبردی به ورزش مدارس