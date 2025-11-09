باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - با افزایش استفاده روزانه از واتساپ، ممکن است حساب شما به دلیل سرقت هویت یا کلاهبرداری مالی هک شود. بیشتر هکها به دلیل اشتباهات سادهای مانند به اشتراک گذاشتن کدهای تأیید یا دانلود برنامههای غیرقابل اعتماد رخ میدهند.
بنابراین، دانستن نشانههای هک و نحوه محافظت از خود میتواند تفاوت قابل توجهی در حفظ حریم خصوصی و امنیت دیجیتال شما ایجاد کند.
در زیر مهمترین نشانههایی که تأیید میکنند حساب شما هک شده، آورده شده است:
۱. دریافت رمز عبور یک بار مصرف (OTP) که درخواست نکردهاید.
۲. ارسال پیامها یا محتوایی به دوستانتان که ارسال نکردهاید.
۳. تغییر تصویر پروفایل، نام یا وضعیت شما بدون اطلاع شما.
۴. ظاهر شدن در جلسات ناشناس واتساپ وب.
۵. درخواست پول از حساب شما به روشی غیرمعمول.
پس از تأیید هک شدن حساب واتساپ خود، باید این مراحل را برای محافظت از آن دنبال کنید:
۱. بلافاصله با استفاده از کد تأیید وارد شوید تا از سایر کاربران خارج شوید.
۲. اتصال همه دستگاههای متصل را از طریق «تنظیمات > دستگاههای متصل» قطع کنید.
۳. تأیید دو مرحلهای را با یک ایمیل بازیابی فعال کنید.
۴. رمزهای عبور آدرس ایمیل متصل به واتساپ را تغییر دهید.
۵. کدهای تأیید یا پین خود را با کسی به اشتراک نگذارید.
۶. برنامههای مشکوک را حذف کنید و سیستم خود را مرتباً بهروزرسانی کنید.
همچنین باید پشتیبانگیریهای خود را بررسی کنید و پشتیبانگیریهای رمزگذاری شده سرتاسری را فعال کنید، از قفل برنامه با اثر انگشت، چهره یا قفل صفحه استفاده کنید، مرتباً دستگاههای متصل را بررسی کنید و هرگونه نشست ناشناخته را ببندید.
منبع: الیوم السابع