شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از قطعی آب در محله پونک سردار جنگل شهر تهران ابراز نگرانی کرد و خواستار رسیدگی به این موضوع شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - این روز‌ها قطعی آب در برخی از مناطق شهر تهران به صورت موضوعی آزاردهنده تبدیل شده و برای کسبه؛ ساکنان و به ویژه دانش آموزان مدارس مشکلاتی را به وجود آورده است. از سوی دیگر داشتن کودک و یا حضور سالمندان و یا بیماران در منازل این مشکل را دو چندان کرده است.

شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از قطعی آب در محله پونک سردارجنگل شهر تهران ابراز نارضایتی کرد و خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

سلام وقتتون بخیرلطفا پیگیر موضوع قطع شبانه آب در محله پونک سردار جنگل تهران باشید. بدون اطلاع دو سه شبه آب از ساعت ۱۰ شب تا ۵ و ۶ صبح قطع می‌شود. با ۱۲۲ هم تماس می‌گیریم. به ما گفتند به علت بروز حادثه ولی قطعا هر شب که یک ساعت مشخص حادثه رخ نمی‌دهد که باعث قطع آب شود.