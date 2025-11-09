شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از قطعی آب در محله پونک سردار جنگل شهر تهران ابراز نگرانی کرد و خواستار رسیدگی به این موضوع شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - این روز‌ها قطعی آب در برخی از مناطق شهر تهران به صورت موضوعی آزاردهنده تبدیل شده و برای کسبه؛ ساکنان و به ویژه دانش آموزان مدارس مشکلاتی را به وجود آورده است. از سوی دیگر داشتن کودک و یا حضور سالمندان و یا بیماران در منازل این مشکل را دو چندان کرده است.
شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از قطعی آب در محله پونک سردارجنگل شهر تهران ابراز نارضایتی کرد و خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

سلام وقتتون بخیرلطفا پیگیر موضوع قطع شبانه آب در محله پونک سردار جنگل تهران باشید. بدون اطلاع دو سه شبه آب از ساعت ۱۰ شب تا ۵ و ۶ صبح قطع می‌شود. با ۱۲۲ هم تماس می‌گیریم. به ما گفتند به علت بروز حادثه ولی قطعا هر شب که یک ساعت مشخص حادثه رخ نمی‌دهد که باعث قطع آب شود.

برچسب ها: قطعی آب شرب ، سوژه خبری ، اداره آب وفاضلاب
خبرهای مرتبط
شهروندخبرنگار تهران؛
قطعی آب شرب دردسر اهالی خیابان شکوفه شد
شهروندخبرنگار تهران؛
هدررفت آب در مجموعه ورزشی الغدیر حمایت تلخ شهروندخبرنگار ما شد + فیلم
شهروندخبرنگار تهران؛
قطعی آب شرب اهالی بومهن را به دردسر انداخت
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
داوطلبان آزاد آزمون آموزش و پرورش همچنان در انتظار استخدام
مشکلات تغییر دهک یارانه‌ای با فروش لمتیاز خودروی سه فرزندی از زبان شهروندخبرنگار
نارضایتی فروشندگان از تاخیر در واریز وجه قابل پرداخت کالابرگ
آغاز برداشت میوه پرتقال ازنوع تامسون در باغ‌های روستای آسیابسر قائمشهر + فیلم
جولان موتورسواران در محدوده شهرک سروآزاد تهران صدای اهالی را درآورد + فیلم
قطعی آب اهالی محله پونک شهر تهران را به دردسر انداخت
رنجش پزشکان از تاخیر در پرداخت حق الزحمه پزشکان نظام ارجاع شهری بیمه سلامت
رنجش کارکنان پالایشگاه پارس جنوبی از تاخیر در واگذاری زمین
آخرین اخبار
رنجش کارکنان پالایشگاه پارس جنوبی از تاخیر در واگذاری زمین
قطعی آب اهالی محله پونک شهر تهران را به دردسر انداخت
نارضایتی فروشندگان از تاخیر در واریز وجه قابل پرداخت کالابرگ
آغاز برداشت میوه پرتقال ازنوع تامسون در باغ‌های روستای آسیابسر قائمشهر + فیلم
مشکلات تغییر دهک یارانه‌ای با فروش لمتیاز خودروی سه فرزندی از زبان شهروندخبرنگار
رنجش پزشکان از تاخیر در پرداخت حق الزحمه پزشکان نظام ارجاع شهری بیمه سلامت
جولان موتورسواران در محدوده شهرک سروآزاد تهران صدای اهالی را درآورد + فیلم
داوطلبان آزاد آزمون آموزش و پرورش همچنان در انتظار استخدام
انتظار فارغ التحصیلان دانشگاه بین الملل پیام نور برای صدور دانشنامه