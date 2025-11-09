پویا ایدنی در دیدار‌های تکمیلی دور سوم مسابقات شطرنج جام جهانی گوا برابر حریفش شکست خورد و از دور رقابت‌ها کنار رفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - پویا ایدنی در جریان دیدار‌های تکمیلی مسابقات شطرنج جام جهانی گوا هند مقابل الکسی اسپینکو از روسیه شکست خورد و از گردونه رقابت‌ها کنار رفت.

ایدنی در مرحله تکمیلی چهار دیدار برگزار کرد که در پایان با یک پیروزی، یک تساوی و دو شکست در مجموع مغلوب شد و نتوانست جواز حضور در مرحله چهارم را کسب کند.

او در پایان دور سوم با تساوی در مجموع دیدار‌های رفت و برگشت، راهی بازی‌های تکمیلی مرحله سوم جام جهانی شطرنج ۲۰۲۵ شده بود.

ایدنی پیش از این در مرحله دوم مسابقات پس از پیروزی در دیدار‌های تای‌بریک (تکمیلی) به مرحله سوم صعود کرده بود.

با حذف ایدنی، پرهام مقصودلو تنها نماینده کشورمان در دور چهارم جام جهانی شطرنج ۲۰۲۵ است.

این رقابت‌ها به میزبانی شهر گوا در هند در حال برگزاری است.

برچسب ها: جام جهانی شطرنج ، مسابقات شطرنج
خبرهای مرتبط
جام جهانی شطرنج، صعود مقصودلو به دور چهارم
دو تساوی و یک شکست برای نمایندگان ایران در جام جهانی شطرنج
شادی پریدر، رئیس فدراسیون شطرنج خبر داد؛
تسویه کامل بدهی فدراسیون شطرنج ایران با فیده پس از هفت سال/ رشد ۴۳ درصدی ورزشکاران بیمه‌شده
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
جابه‌جایی فرسنگ‌ها مبنای حقوقی دنیا در رای تصحیحی کمیته استیناف
تیم ملی فوتسال ایران به فینال صعود کرد
میزبانی شهرآورد به اراک رسید
مدیرعامل استقلال فردا مشخص می‌شود؟
پیام خاص کلوپ برای پپ: بالاخره از تو جلو زدم!
سرمربی دندر: نگاه جهانبخش به جام جهانی است
برگزاری دهمین دوره لیگ کشتی پادوبنی در مسکو
مارسکا: وقت بردن، همه چیز خوب است
پاکدل: قهرمانی در ریاض به زمین مسابقه بستگی دارد
تابع: اشکالات میزبانی بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی در حال رفع شدن است
آخرین اخبار
شمسایی: فوتسال خیلی سریع در دنیا در حال پیشرفت است/ مراکش تیم پرقدرت و بزرگی است
مریم بربط اولین مدال‌آور ایران در بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی
سامیار عبدلی نخستین طلایی ایران در بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی + فیلم و عکس
شکست ناپولی و آتالانتا/ نخستین تجربه دروسی روی نیمکت جنوا با مساوی همراه بود
۷ کرسی مهم سهم ایران در کنفدراسیون اسکی روی آب آسیا
تیم ملی فوتسال ایران به فینال صعود کرد
حذف ایدنی از مرحله سوم جام جهانی شطرنج/ مقصودلو تنها نماینده ایران در دور چهارم
تابع: اشکالات میزبانی بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی در حال رفع شدن است
پاکدل: قهرمانی در ریاض به زمین مسابقه بستگی دارد
مدیرعامل استقلال فردا مشخص می‌شود؟
میزبانی شهرآورد به اراک رسید
جابه‌جایی فرسنگ‌ها مبنای حقوقی دنیا در رای تصحیحی کمیته استیناف
برگزاری دهمین دوره لیگ کشتی پادوبنی در مسکو
سرمربی دندر: نگاه جهانبخش به جام جهانی است
مارسکا: وقت بردن، همه چیز خوب است
پیام خاص کلوپ برای پپ: بالاخره از تو جلو زدم!
پارما ۲ - ۲ میلان/ شاگردان آلگری کامبک خوردند+ فیلم
چلسی ۳ - ۰ وولورهمپتون/ ردهٔ دوم جدول آبی شد+ فیلم
کری خوانی هواداران سرخابی نباید از خط قرمز عبور کند
اوسمار شجاعانه ترکیب پرسپولیس را چیده بود/ تعطیلات فیفا دی به نفع سرخپوشان است
شکست خانگی مدافع عنوان قهرمانی در عربستان؛ وضعیت کونسیسائو بحرانی شد
ساندرلند ۲ - ۲ آرسنال/ شگفتی ساز لیگ جزیره، رکورد‌های توپچی‌ها را خراب کرد+ فیلم
اتلتیکو مادرید ۳ - ۱ لوانته/ گریزمن به کمک سیمئونه آمد
جام ۱۰۱ صربیناتور در آتن به دست آمد
نتایج ورزشکاران ایران در روز نخست بازی‌های کشور‌های اسلامی
اختصاص درصدی از درآمد بازیکنان و مربیان خارجی به توسعه فوتبال دانش‌آموزی
جدول لیگ برتر/ تراکتور باخت چادرملو صدرنشین شد
یوونتوس ۰ - ۰ تورینو/ اسپالتی هم به ویروس مساوی مبتلا شد
پیمان اکبری: نباید همیشه از تیم ملی والیبال انتظار برد داشت
تقوی: افراد سودجو دنبال اختلاف بین فدراسیون والیبال و ترکمن صحرا بودند