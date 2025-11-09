باشگاه خبرنگاران جوان - پویا ایدنی در جریان دیدار‌های تکمیلی مسابقات شطرنج جام جهانی گوا هند مقابل الکسی اسپینکو از روسیه شکست خورد و از گردونه رقابت‌ها کنار رفت.

ایدنی در مرحله تکمیلی چهار دیدار برگزار کرد که در پایان با یک پیروزی، یک تساوی و دو شکست در مجموع مغلوب شد و نتوانست جواز حضور در مرحله چهارم را کسب کند.

او در پایان دور سوم با تساوی در مجموع دیدار‌های رفت و برگشت، راهی بازی‌های تکمیلی مرحله سوم جام جهانی شطرنج ۲۰۲۵ شده بود.

ایدنی پیش از این در مرحله دوم مسابقات پس از پیروزی در دیدار‌های تای‌بریک (تکمیلی) به مرحله سوم صعود کرده بود.

با حذف ایدنی، پرهام مقصودلو تنها نماینده کشورمان در دور چهارم جام جهانی شطرنج ۲۰۲۵ است.

این رقابت‌ها به میزبانی شهر گوا در هند در حال برگزاری است.