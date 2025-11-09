مدیر کل صدا و سیمای آذربایجان شرقی گفت: تلاش ما بر این است که با توجه به نیاز‌های مخاطبان شبکه استانی برنامه سازی کنیم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ خدادادی - اکبر رضایی مدیر کل صدا و سیمای استان آذربایجان‌شرقی امروز در نشست هم اندیشی و هم افزایی با اصحاب رسانه خبرسازی و مدیریت خبر در استان را از جمله بحث‌های قابل مطرح در چنین نشست‌هایی عنوان کرد و گفت: اتفاقاتی که در عرصه بین الملل و کشور رخ می‌دهد بی شک بر استان آذربایجان شرقی نیز تاثیر خواهد گذاشت و خبر و رسانه در این عرصه همیشه در نوک پیکان بوده و با فعالیت در آنتن زنده / خبرگزاری و فضای مجازی به صورت شبانه روزی تلاش کرده است.

وی هدف رسانه را پاسخگویی به خواسته‌های مخاطب دانست و گفت: تلاش ما بر این است که با توجه به نیاز‌های مخاطبان شبکه استانی برنامه سازی کنیم و در سال جدید برنامه عروسکی جدید ۵۲ قسمتی را درحال آماده سازی هستیم که پس از ۶ ماه از شبکه استانی به روی آنتن خواهد رفت.

وی آینده را بستر حوادث دانست و افزود: در دو سال اخیر حوادث بسیاری از جمله سقوط بالگرد ریاست جمهوری، انتخابات دولت چهاردهم، مذاکرات بین آمریکا و ایران درخصوص فعالیت هسته‌ای ایران و سپس جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و وقایعی از این قبیل موجب شد تا رسانه روز‌های بسیار پرتلاش و سختی را پشت سر بگذارد و در حوزه اطلاع رسانی واحد خبر صدا و سیما در چند سال اخیر بسیار فعال بوده و حتی در دوران جنگ ۱۲ روزه که بیشتر ادارات و نهاد‌ها تعطیل بودند خبر و همکاران این حوزه همه بصورت شبانه روزی فعال بوده و برای اطلاع رسانی به موقع و دقیق تلاش می‌کردند. 

در ادامه جلسه مدیر کل صدا و سیما به سوالات خبرنگاران سایر رسانه‌ها و خبرگزاری‌ها درخصوص موضوعات مختلف پاسخ داد.

