شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از تاخیر در واگذاری زمین به کارکنان پالایشگاه پارس جنوبی ابراز نگرانی کرد و خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در شرایط کنونی تهیه مسکن به عنوان مهمترین عامل برای اقشار مختلف جامعه در نظر گرفت؛ به همین منظور دولت به منظور رفاه حال کارکنان؛ تعاونی مسکن را برای آنها در نظر گرفت تا با آسودگی خاطر به فعالیت خود ادامه دهند. به گفته شهروندخبرنگار ما جمعی از کارکنان پالایشگاه نهم در پارس جنوبی بعد از گذشت ۸ سال و پرداخت هزینه‌های مورد نظر؛ همچنان در بلاتکلیفی زمین هستند.
وی با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

سلام و وقت بخیر ما جمعی از کارکنان پالایشگاه نهم در پارس جنوبی، اعضای تعاونی مسکن این مجموعه، با گذشت بیش ازهشت سال، همچنان در انتظار تعیین تکلیف نهایی برای واگذاری زمین هستند. اعضای این تعاونی، از سال‌ها پیش ثبت‌نام و نزدیک به ۵۰ میلیون تومان هم برای واگذاری زمین پرداخت کردیم؛ اما تاکنون هیچ اقدام عملی برای تخصیص زمین صورت نگرفته و این موضوع موجب نارضایتی و بلاتکلیفی صد‌ها خانواده شده است.
