ناپولی در خانه بولونیا با دو گل شکست خورد.

باشگاه خبرنگاران جوان - ناپولی با شکستی بد موقع مقابل بولونیا، شانس در دست داشتن کنترل صدر را از دست داد. شاگردان آنتونیو کونته که در هفته‌های اخیر نمایش‌های نگران کننده‌ای داشتند، این‌بار با متحمل شدن سومین شکست خود در این فصل از لیگ ایتالیا، در ردهٔ دوم قرار گرفتند. ناپولی در هفته یازدهم سری آ مهمان بولونیا بود که با دو گل شکست خورد.

تیس دالینگا (۵۰) و جون لوکومی (۶۶) گلزنان بولونیا در این بازی بودند. بولونیا با این برد به رتبه پنجم صعود کرد و بالاتر از یووه قرار گرفت.

در سایر دیدارها، آتالانتا در خانه با سه گل از ساسولو شکست خورد و مصاف جنوا و فیورنتینا با تساوی ۲-۲ به پایان رسید. این اولین بازی دنیله دروسی روی نیمکت جنوا پس از انتخابش به عنوان جانشین پاتریک ویرا بود، اما فیورنتینا هنوز بعد از اخراج پیولی سرمربی ندارد. همچنین هر دو تیم در بحران هستند و فیورنتینا قعرنشین است و جنوا در رتبه هجدهم جای دارد.