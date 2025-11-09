جرد کوشنر، داماد و فرستاده دونالد ترامپ فردا برای گفت‌و‌گو درباره اجرای طرح آتش‌بس با بنیامین نتانیاهو دیدار می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی -  باراک راوید، خبرنگار آکسیوس گزارش داد که «جرد کوشنر» داماد و فرستاده دونالد ترامپ امروز وارد سرزمین‌های اشغالی شده و قرار است فردا با بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی دیدار کند. 

جرد کوشنر که هیچ نقش رسمی در کاخ سفید ندارد، از زمان اعلام آتش‌بس غزه به عنوان فرستاده رئیس‌جمهور آمریکا مورد توجه قرار گرفته است. کوشنر که در یک خانواده یهودی ارتدکس متولد شده، قبل از اینکه توسط پدرش، چارلز کوشنر، توسعه‌دهنده املاک و مستغلات نیویورک، برای پیوستن به دولت اول ترامپ پیشنهاد شود، هیچ تجربه قبلی در دیپلماسی نداشت.

خانواده کوشنر دهه‌ها ارتباط نزدیکی با نتانیاهو داشتند. چارلز کوشنر، پدر او از حامیان مالی مهم رژیم اسرائیل بود. این رابطه آنقدر نزدیک بود که به گزارش نیویورک تایمز، نتانیاهو زمانی در خانه خانوادگی کوشنر در نیوجرسی اقامت داشت.

برای بسیاری، نقش محوری کوشنر در مذاکرات آتش‌بس غزه ناشناخته بود تا اینکه او و تونی بلر، نخست وزیر اسبق انگلیس تابستان امسال در جلسه‌ای در کاخ سفید برای بحث پیرامون آینده غزه شرکت کردند.

شایان ذکر است که پیش از آکسیوس، رسانه‌های عبری گزارش داده بودند که استیو ویتکاف، فرستاده ویژه کاخ سفید کوشنر را همراهی خواهد کرد. گفته شده هدف از سفر این دو مقام آمریکایی به سرزمین‌های اشغالی، حل «بحران رفح» و پیگیری اجرای طرح موسوم به «طرح ترامپ» عنوان شده است.

منبع: آکسیوس

برچسب ها: جرد کوشنر ، نوار غزه ، بنیامین نتانیاهو
خبرهای مرتبط
ادعای آمریکا: خلع سلاح حماس در راه است
سفر ویتکاف و کوشنر به فلسطین اشغالی برای پیگیری اجرای طرح ترامپ
آنچه درباره حضور احتمالی نیرو‌های بین‌المللی در غزه می‌دانیم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
غذای لوکس ترامپ در آسمان، در حالی‌که آمریکایی‌ها گرسنه‌اند!
عضویت در FATF، مکمل تحریم‌ها
زهران ممدانی و تصویر ما از موفقیت
چه کسی دولت بعدی در بغداد را تشکیل خواهد داد؟
جنگ بر سر ریاست جمهوری در اقلیم کردستان؛ دموکرات‌ها علیه اتحادیه میهنی
اوکراین متهم به انفجار نورد استریم شد
رویترز: سوریه توطئه‌های داعش علیه جولانی را خنثی کرد
تجمعات مرموز در سوریه جرقه فتنه‌ای جدید؟
آمریکا با حمله به دو قایق در اقیانوس آرام، ۶ نفر را کشت
اعتراف سربازان اسرائیلی: غزه، محل سقوط امید و جان‌های بی‌گناه
آخرین اخبار
پاکستان: ۲۰ شبه‌نظامی در منطقه مرزی با افغانستان کشته شدند
ادامه نقض آتش‌بس توسط رژیم صهیونیستی؛ ۲۴۲ شهید و ۶۲۰ مجروح در غزه
فشار اسرائیل به ارتش لبنان برای بازرسی منازل در جنوب
انفجار در منطقه شلوغ دهلی نو
تأکید رئیس‌جمهور عراق بر تضمین شفافیت انتخابات
آمریکا با حمله به دو قایق در اقیانوس آرام، ۶ نفر را کشت
برنامه عراق برای انتقال صندوق‌های رای از مناطق دوردست
کرد‌ها در سودای تصاحب بیشتر قدرت از طریق پارلمان عراق
رژیم صهیونیستی امروز برای دومین بار جنوب لبنان را بمباران کرد
کرملین: شایعات اختلاف پوتین و لاوروف بی‌اساس است
زلنسکی به دنبال ۲۵ سامانه پاتریوت برای اوکراین است
جنگ بر سر ریاست جمهوری در اقلیم کردستان؛ دموکرات‌ها علیه اتحادیه میهنی
اعتراف سربازان اسرائیلی: غزه، محل سقوط امید و جان‌های بی‌گناه
رویترز: سوریه توطئه‌های داعش علیه جولانی را خنثی کرد
دوماه پس از آتش‌بس؛ اسرائیل همچنان به بمباران ادامه می‌دهد
۱۳ کشته در پی واژگونی قایق حامل مهاجران روهینگیا در سواحل مالزی
تمجید اتحادیه عرب از فناوری پیشرفته در انتخابات عراق
ایران برای میانجی‌گری بین افغانستان و پاکستان اعلام آمادگی کرد
رئیس جمهور فرانسه میزبان محمود عباس خواهد بود
تجمعات مرموز در سوریه جرقه فتنه‌ای جدید؟
روسیه و هند همکاری هسته‌ای جدیدی آغاز کردند
تایلند توافق آتش‌بس با کامبوج را به حالت تعلیق درآورد
اوکراین متهم به انفجار نورد استریم شد
فلج شدن بخش کشاورزی و دامپروری غزه
دیدار کوشنر و ویتکاف با نتانیاهو برای بررسی مرحله دوم توافق آتش‌بس 
امارات احتمالاً به نیروی تثبیت‌کننده بین المللی در غزه نخواهد پیوست
زهران ممدانی و تصویر ما از موفقیت
غذای لوکس ترامپ در آسمان، در حالی‌که آمریکایی‌ها گرسنه‌اند!
درخواست سارکوزی برای آزادی از زندان تا زمان فرجام‌خواهی
حق دفاع از سرزمین خود را محفوظ می دانیم