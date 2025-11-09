باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - باراک راوید، خبرنگار آکسیوس گزارش داد که «جرد کوشنر» داماد و فرستاده دونالد ترامپ امروز وارد سرزمینهای اشغالی شده و قرار است فردا با بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی دیدار کند.
جرد کوشنر که هیچ نقش رسمی در کاخ سفید ندارد، از زمان اعلام آتشبس غزه به عنوان فرستاده رئیسجمهور آمریکا مورد توجه قرار گرفته است. کوشنر که در یک خانواده یهودی ارتدکس متولد شده، قبل از اینکه توسط پدرش، چارلز کوشنر، توسعهدهنده املاک و مستغلات نیویورک، برای پیوستن به دولت اول ترامپ پیشنهاد شود، هیچ تجربه قبلی در دیپلماسی نداشت.
خانواده کوشنر دههها ارتباط نزدیکی با نتانیاهو داشتند. چارلز کوشنر، پدر او از حامیان مالی مهم رژیم اسرائیل بود. این رابطه آنقدر نزدیک بود که به گزارش نیویورک تایمز، نتانیاهو زمانی در خانه خانوادگی کوشنر در نیوجرسی اقامت داشت.
برای بسیاری، نقش محوری کوشنر در مذاکرات آتشبس غزه ناشناخته بود تا اینکه او و تونی بلر، نخست وزیر اسبق انگلیس تابستان امسال در جلسهای در کاخ سفید برای بحث پیرامون آینده غزه شرکت کردند.
شایان ذکر است که پیش از آکسیوس، رسانههای عبری گزارش داده بودند که استیو ویتکاف، فرستاده ویژه کاخ سفید کوشنر را همراهی خواهد کرد. گفته شده هدف از سفر این دو مقام آمریکایی به سرزمینهای اشغالی، حل «بحران رفح» و پیگیری اجرای طرح موسوم به «طرح ترامپ» عنوان شده است.
منبع: آکسیوس