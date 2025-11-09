سرمربی تیم ملی فوتسال ایران گفت: مراکش تیم پرقدرت و بزرگی است. نمونه کار‌های آنها در فوتبال و فوتسال مشخص است.

باشگاه خبرنگاران جوان - وحید شمسایی سرمربی تیم ملی فوتسال ایران پس از پیروزی ۴ بر ۲ مقابل ازبکستان در مرحله نیمه نهایی بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی گفت: آنها حریف و رقیب ما در آسیا هستند. بازی با آنها در جام ملت‌ها به پنالتی کشید. تیم قدرتمندی هستند و دو ماه دیگر باید باز هم بازی کنیم.

او ادامه داد: فوتسال خیلی سریع در دنیا در حال پیشرفت است. روز اول گفتم اسم‌ها بازی نمی‌کنند و تلاش هاست که جواب می‌دهد. امروز در نیمه دوم تلاش کردیم. بازی را کنترل کردیم و بردیم.

سرمربی تیم ملی فوتسال ایران درباره بیماری چند بازیکن تیمش تاکید کرد: امروز ۴ بازیکن تیم، مسمومیت غذایی داشتند. دو نفر از آنها که وسط بازی رفتند. من ممنون باغیرت‌ها هستم. این اولین و آخرین برد و باخت ما نبوده و نیست. ولی اینکه برای پرچم مقدس کشورمان تلاش می‌کنیم ما را خیلی خوشحال می‌کند.

شمسایی درباره انتظار بالا از فوتسال ایران یادآور شد: از روز اولی که بازی کردیم و حالا مربیگری کردیم توقع وجود دارد.

او در خصوص احتمال رویارویی با مراکش در فینال تصریح کرد: مراکش تیم پر قدرت و بزرگی است. نمونه کار‌های آنها در فوتبال و فوتسال مشخص است. در ۲۰ سال فوتبال دنیا قهرمان جهان شده است و در بزرگسالان هم بین ۴ تیم برتر دنیا شد. فوتسال این کشور هم جزو بهترین تیم‌ها دنیا است و تمام بازیکنانش لژیونر است ولی پس‌فردا روز سختی برای مراکش است. روزی بازی می‌کردم و تازه می‌فهمم چقدر مربیان را حرص می‌دادم. حالا باید من را حلال کنند، چون در این ۳ - ۴ سال فهمیدم کار سختی است.

برچسب ها: تیم ملی فوتسال ایران ، بازی های همبستگی کشورهای اسلامی ، فوتسال ، وحید شمسایی
خبرهای مرتبط
بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی؛
تیم ملی فوتسال ایران به فینال صعود کرد
بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی؛
طیبی: با احترام به تاجیکستان لیاقت برد را داشتیم/ آماده نیمه‌نهایی هستیم
تاج: فوتسال ما در بخش آقایان و بانوان قهرمان آسیا است
ترکش‌های اتفاقات بازی با استقلال خوزستان؛ لیدر‌های پرسپولیس محروم شدند
رییس فدراسیون فوتبال خبر داد:
اختصاص درصدی از درآمد بازیکنان و مربیان خارجی به توسعه فوتبال دانش‌آموزی
بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی؛
شمسایی: نیمه‌نهایی از نظر من از فینال حساس‌تر است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
جابه‌جایی فرسنگ‌ها مبنای حقوقی دنیا در رای تصحیحی کمیته استیناف
تیم ملی فوتسال ایران به فینال صعود کرد
میزبانی شهرآورد به اراک رسید
مدیرعامل استقلال فردا مشخص می‌شود؟
پیام خاص کلوپ برای پپ: بالاخره از تو جلو زدم!
سرمربی دندر: نگاه جهانبخش به جام جهانی است
برگزاری دهمین دوره لیگ کشتی پادوبنی در مسکو
مارسکا: وقت بردن، همه چیز خوب است
پاکدل: قهرمانی در ریاض به زمین مسابقه بستگی دارد
تابع: اشکالات میزبانی بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی در حال رفع شدن است
آخرین اخبار
شمسایی: فوتسال خیلی سریع در دنیا در حال پیشرفت است/ مراکش تیم پرقدرت و بزرگی است
مریم بربط اولین مدال‌آور ایران در بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی
سامیار عبدلی نخستین طلایی ایران در بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی + فیلم و عکس
شکست ناپولی و آتالانتا/ نخستین تجربه دروسی روی نیمکت جنوا با مساوی همراه بود
۷ کرسی مهم سهم ایران در کنفدراسیون اسکی روی آب آسیا
تیم ملی فوتسال ایران به فینال صعود کرد
حذف ایدنی از مرحله سوم جام جهانی شطرنج/ مقصودلو تنها نماینده ایران در دور چهارم
تابع: اشکالات میزبانی بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی در حال رفع شدن است
پاکدل: قهرمانی در ریاض به زمین مسابقه بستگی دارد
مدیرعامل استقلال فردا مشخص می‌شود؟
میزبانی شهرآورد به اراک رسید
جابه‌جایی فرسنگ‌ها مبنای حقوقی دنیا در رای تصحیحی کمیته استیناف
برگزاری دهمین دوره لیگ کشتی پادوبنی در مسکو
سرمربی دندر: نگاه جهانبخش به جام جهانی است
مارسکا: وقت بردن، همه چیز خوب است
پیام خاص کلوپ برای پپ: بالاخره از تو جلو زدم!
پارما ۲ - ۲ میلان/ شاگردان آلگری کامبک خوردند+ فیلم
چلسی ۳ - ۰ وولورهمپتون/ ردهٔ دوم جدول آبی شد+ فیلم
کری خوانی هواداران سرخابی نباید از خط قرمز عبور کند
اوسمار شجاعانه ترکیب پرسپولیس را چیده بود/ تعطیلات فیفا دی به نفع سرخپوشان است
شکست خانگی مدافع عنوان قهرمانی در عربستان؛ وضعیت کونسیسائو بحرانی شد
ساندرلند ۲ - ۲ آرسنال/ شگفتی ساز لیگ جزیره، رکورد‌های توپچی‌ها را خراب کرد+ فیلم
اتلتیکو مادرید ۳ - ۱ لوانته/ گریزمن به کمک سیمئونه آمد
جام ۱۰۱ صربیناتور در آتن به دست آمد
نتایج ورزشکاران ایران در روز نخست بازی‌های کشور‌های اسلامی
اختصاص درصدی از درآمد بازیکنان و مربیان خارجی به توسعه فوتبال دانش‌آموزی
جدول لیگ برتر/ تراکتور باخت چادرملو صدرنشین شد
یوونتوس ۰ - ۰ تورینو/ اسپالتی هم به ویروس مساوی مبتلا شد
پیمان اکبری: نباید همیشه از تیم ملی والیبال انتظار برد داشت
تقوی: افراد سودجو دنبال اختلاف بین فدراسیون والیبال و ترکمن صحرا بودند