باشگاه خبرنگاران جوان - وحید شمسایی سرمربی تیم ملی فوتسال ایران پس از پیروزی ۴ بر ۲ مقابل ازبکستان در مرحله نیمه نهایی بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی گفت: آنها حریف و رقیب ما در آسیا هستند. بازی با آنها در جام ملتها به پنالتی کشید. تیم قدرتمندی هستند و دو ماه دیگر باید باز هم بازی کنیم.
او ادامه داد: فوتسال خیلی سریع در دنیا در حال پیشرفت است. روز اول گفتم اسمها بازی نمیکنند و تلاش هاست که جواب میدهد. امروز در نیمه دوم تلاش کردیم. بازی را کنترل کردیم و بردیم.
سرمربی تیم ملی فوتسال ایران درباره بیماری چند بازیکن تیمش تاکید کرد: امروز ۴ بازیکن تیم، مسمومیت غذایی داشتند. دو نفر از آنها که وسط بازی رفتند. من ممنون باغیرتها هستم. این اولین و آخرین برد و باخت ما نبوده و نیست. ولی اینکه برای پرچم مقدس کشورمان تلاش میکنیم ما را خیلی خوشحال میکند.
شمسایی درباره انتظار بالا از فوتسال ایران یادآور شد: از روز اولی که بازی کردیم و حالا مربیگری کردیم توقع وجود دارد.
او در خصوص احتمال رویارویی با مراکش در فینال تصریح کرد: مراکش تیم پر قدرت و بزرگی است. نمونه کارهای آنها در فوتبال و فوتسال مشخص است. در ۲۰ سال فوتبال دنیا قهرمان جهان شده است و در بزرگسالان هم بین ۴ تیم برتر دنیا شد. فوتسال این کشور هم جزو بهترین تیمها دنیا است و تمام بازیکنانش لژیونر است ولی پسفردا روز سختی برای مراکش است. روزی بازی میکردم و تازه میفهمم چقدر مربیان را حرص میدادم. حالا باید من را حلال کنند، چون در این ۳ - ۴ سال فهمیدم کار سختی است.